El tráfico vuelve a la A52 y Xinzo recupera la normalidad tras la marcha del sector primario
OBRAS EN LA N-525
La A-52 y Xinzo vuelven a la normalidad tras restablecerse el tráfico después del desbloqueo por parte de los tractoristas de la autovía
Tras el levantamiento del bloqueo que mantenian los agricultores y ganaderos de la A52 en el km 190 a la altura de Porto Alto, en Xinzo de Limia, este lunes por la tarde, el tráfico ha ido regresando a la normalidad en la capital antelana.
Antes de que los tractores abandonaran la via los equipos de Conservación de carreteras ya estaban trabajando para agilizar la apertura de la vía.
A esta hora, la autovía ya es transitable en ambas direcciones a pesar de que los equipos siguen trabajando en el km 190, donde el carril se estrecha.
En Xinzo la situación ha vuelto a la normalidad previa a las protestas, pero las obras de la N-525 continuan en ambos lados de la via, maltrecha por la carga de trafico soportada durante un mes.
