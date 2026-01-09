Vídeo | Los tractores toman las calles de Xinzo una vez más

Las protestas del sector primario continuaron en la jornada de hoy en la villa antelana, cuando pasadas las 16:00 horas decenas de tractores comenzaron su recorrido por las calles de Xinzo.

Los vehículos, que llevan estacionados en el Parque do Toural desde hace una semana, se abrieron paso a su salida hasta el polígono industrial limiao, donde un amplio dispositivo de la Guardia Civil controlaba las rotondas que dan acceso a la autovía A-52 y a la Nacional 525, las vías que conducen a Ourense.

Durante el recorrido, los tractores fueron escoltados por numerosos coches de la Guardia Civil, que cuenta con una fuerte presencia en la capital limiá desde hace varios días con medios aéreos incluídos.

A su regreso, los tractores recorrieron la Avenida de Ourense hasta el corazón de la villa, pasando la Plaza Mayor, donde tomaron la calle 2 de Mayo para regresar al Parque do Toural. A un ritmo lento y con gran cantidad de pitidos, los agricultores y ganaderos protestaron una vez más.

Si bien la mayoría de estos vehículos retornaron al punto de partida, algunos continuaron su camino de vuelta a sus domicilios por necesidad de emplear los tractores para su actividad.

A su llegada les esperaba un gran contigente de agentes -cerca de 20 efectivos y los numerosos vehículos que controlaron las salidas y los acompañaron durante el recorrido. Así, las protestas continúan a la espera de llegar a un acuerdo con las administraciones públicas.