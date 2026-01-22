¿Sabe vostede que o Celta e Xinzo déronse cita en Balaídos?
QUEN CHO DIXO
Hoxe no Quen cho dixo, Xinzo fai presencia en Balaídos cun agasallo de Entroido
¿Sabe vostede que o Celta de Vigo anda moi pendente da provincia de Ourense ultimamente e o idilio vai a máis? ¿Que ata o palco de Balaídos subiron o pasado domingo o alcalde de Xinzo, Amador Díaz, e o edil Carlos Gómez para saudar á presidenta Marián Mouriño? ¿Que non foron coas mans baleiras, senón que lle entregaron un bo presente do Entroido para ir quentando motores?
