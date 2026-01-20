Xinzo blinda el Petardazo con controles de aforo

Xinzo de Limia se prepara para recibir a miles de visitantes este Entroido con un dispositivo de seguridad reforzado que pone el foco en la prevención y la gestión del aforo. Tras la junta de seguridad que presidió el alcalde, Amador Díaz, las autoridades han anunciado medidas específicas para el Petardazo del próximo sábado, 24 de enero, entre las que destaca la prohibición de acceder con vasos de cristal a la praza Carlos Casares.

Así, se establecerán controles en los accesos a la plaza desde las 21,00 horas. En ellos se facilitarán vasos de material alternativo a los asistentes para evitar el vidrio en la zona de mayor aglomeración. Asimismo, se vigilará el aforo para garantizar la seguridad de los participantes en el arranque de esta fiesta que da comienzo al Entroido de Xinzo.

El operativo sanitario y de emergencias también se verá incrementado respecto a años anteriores. Ese día se desplegará el camión de mando avanzado de AXEGA y se instalará un hospital de campaña para ofrecer atención inmediata ante cualquier incidencia. Ambos volverán a estar operativos durante el Sábado de Entroido.

Refuerzo

El despliegue contará con un refuerzo de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, bomberos y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja. La vigilancia se extenderá desde la zona de los vinos hasta las entradas a la villa, donde habrá controles de tráfico preventivos para asegurar la movilidad en los días de mayor afluencia.

Este año el Punto Violeta centralizará su actividad en un local en el número 1 de la Avenida de Madrid. Este espacio de información y auxilio contra el acoso estará abierto durante el Petardazo y todos los días grandes del ciclo festivo.