Xinzo cifra la cuenta de las inundaciones en más de 1,1 millones de euros

El estado de numerosas pistas de tierra a lo largo del término municipal de Xinzo.

El concello de Xinzo de Limia estima los daños provocados por el temporal del pasado mes de febrero en más de 1,1 millones de euros, según confirma la valoración técnica realizada para remitir al Gobierno. En total, son 1.135.459,62 euros (IVA incluído) los que el municipio necesitará para devolver a la normalidad las infraestructuras dañadas.

El concelleiro de Obras, Ramón Gómez, detalla la magnitud de los trabajos proyectados: “Falamos dunha intervención moi necesaria. Imos ter que actuar sobre un total de 75 quilómetros de vías municipais en todo o concello para garantir a seguridade viaria e o acceso das nosas veciñas e veciños ás súas fincas e propiedades”.

En pistas de tierra, que suponen unos 55 kilómetros, las actuaciones atenderán a la apertura de limpieza de cunetas así como la extesión y perfilamiento de una nueva base de zahorra artificial. Las pistas pavimentadas, unos 20 kilómetros, serán bacheadas con aglomerado y se amplicara el triple riego asfáltico, además de limpiar las cunetas.

Así, estas tareas también atenderán a la reposición de canalizaciones, incluyendo la subministración e instalacion de 500 metros cúbicos de tubos de PVC para recuperar los accesos a fincas y propiedades particulares, además de la limpieza, reposición y mejora de colectores pluviales a lo largo del término municipal.

La memoria que recoge estos daños ha sido trasladada para concurrir a la línea de subvenciones del Ministerio de Política Territorial, destinadas a las Zonas Afectadas Gravemente por Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC), cubriendo hasta el 50% del coste total de las reparaciones.

El regidor local, Amador Díaz, destacó que “a rápida activación do Plan de Inundacións e a coordinación dende o Posto de Mando Avanzado foron determinantes para protexer ás persoas e evitar males maiores”. El regidor subraya que “a nosa prioridade é xestionar e acadar todos os fondos posibles para arranxar estes estragos”.