¿Sabe usted que en Xinzo la juventud se revela contra las señales contradictorias?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la rebeldía de la adolescencia se pone a prueba en Xinzo
¿Sabe usted que a veces las señales son contradictorias? ¿Que esta prohíbe el paso a los estudiantes a sus propios centros educativos? ¿Que pudiendo pasar solo el personal de obra, los alumnos de los dos IES de Xinzo de Limia no podrían acceder? ¿Que la misma rebeldía adolescente que les enfrenta a los estudios, les permite hacer caso omiso a la señal? ¿Que más de uno lo habrá usado de excusa para faltar?
