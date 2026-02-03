Xinzo de Limia activa o Plan Municipal de Inundacións ante a situación de emerxencia
SITUACIÓN GRAVE
O alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, asina o decreto que pon en marcha o "Plan de actuación municipal fronte ao risco de inundacións", constituíndo o Posto de Mando Avanzado con Policía Local e Protección Civil
O alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, decreta a activación do Plan Municipal de Inundacións ante a situación de emerxencia e coordina a resposta con todas as administracións. O rexedor asinou ás 11:30 horas o decreto que pon en marcha o "Plan de actuación municipal fronte ao risco de inundacións en Xinzo de Limia". Con esta medida, ponse en marcha un Posto de Mando Avanzado (PMA) presidido polo propio rexedor, quen asumiu o control directo da emerxencia coordinando os efectivos da Policía Local e da Agrupación de Protección Civil. O obxectivo é centralizar a resposta e garantir a seguridade da veciñanza ante un episodio meteorolóxico sen precedentes recentes na vila.
O Concello informou da gravidade da situación a Educación, Confederación Hidrográfica, Delegación do Goberno, Emerxencias de Galicia, Fomento e Deputación.
Aumenta a lista de vías cortadas e instalacións afectadas: institutos con auga, cancélanse as actividades no Campo da Moreira e vixíase o risco no Pavillón e nas Piscinas.
Coordinación interadministrativa
Dada a magnitude das incidencias, o Goberno local mantense en contacto permanente co resto de administracións competentes. O Concello xa trasladou a situación e coordinou actuacións con:
- A Consellería de Educación, para informar dos problemas nos centros de ensino.
- A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
- A Delegación do Goberno e Emerxencias de Galicia (112).
- O Ministerio de Fomento e a Deputación de Ourense, titulares das vías principais afectadas.
Balance de incidencias: Vías cortadas e zonas anegadas
A situación na rede viaria complicouse nas últimas horas, obrigando ao peche de numerosos puntos por seguridade:
- Estrada de Cualedro: zona conflitiva á altura de Paredes e Rebordachá.
- Paredes: zona da entrada polas Riscas e o tramo cara Zós.
- OU-301 a Gudes.
- Pista das Riscas: cortada tanto na zona de terra como na asfaltada.
- Pista de Parada a Damil.
- Avenida Río Limia: Cortada á altura do Matadoiro.
- Outros cortes: Pista das Donas e Pista dos Cobos, e tamén por baixo do túnel da A-52 en Boado.
- Zonas de especial precaución: San Pedro - Moreiras, Moreiras - Abavides, O Raposo, Lamas - San Vitoiro. Atención tamén nos núcleos e accesos a Fiestras, Laroá e Seoane.
Afectación a instalacións públicas e suspensión de actividades
A auga non só afecta aos dous institutos (IES Lagoa de Antela e IES Cidade de Antioquia), senón tamén ás infraestruturas deportivas. O Campo da Moreira atópase asolagado, polo que o Concello ordenou a cancelación de todas as actividades previstas nesta instalación. Así mesmo, mantense unha vixilancia intensiva sobre o Pavillón de Deportes, as Piscinas Municipais e o estadio J.A. Carrera, que se atopan en risco pola acumulación de augas.
Declaracións e chamamento á prudencia Amador Díaz, que segue supervisando o operativo desde o PMA e visitando as zonas máis críticas, insiste na necesidade de autoprotección: "Activamos todos os resortes legais e operativos dos que dispón o Concello. A situación é moi complexa e cambiante, polo que rogamos aos veciños que respecten escrupulosamente os cortes de estrada e non se expoñan a riscos innecesarios".
Recomendacións urxentes á poboación ante a posibilidade de que aumente o número de zonas afectadas
- Evitar desprazamentos agás causa de forza maior.
- Non tentar cruzar nunca zonas asolagadas, nin a pé nin en vehículo.
- Manterse informados polas canles oficiais.
- Ante calquera emerxencia grave, chamar ao 112.
