Xinzo de Limia celebra la segunda entrega de sus “Semente”

El Concello de Xinzo de Limia acaba de anunciar la segunda edición de los premios Semente, que se celebrará el próximo viernes, 27 de marzo. La gala estará enmarcada dentro de las jornadas “Ruralmente”, organizadas por el GDR Limia Arnoia, sirviendo de broche final a una semana centrada en el rural.

La gran novedad de esta edición atiende al cambio “estratéxico” de ubicación: “Co obxectivo de que o certame respire a verdadeira esencia do sector primario, a organización decidiu achegar a gala a un entorno rural, trasladando a celebración á Casa da Brea, no lugar de Piñeira Seca”.

La gala de este año se celebrará el último día de las jornadas “Ruralmente”, y aunque cada entidad —Concello y GDR— organizan los eventos en paralelo, ambas optaron por colaborar para “crear a gran semana do rural na comarca”. Así, las jornadas de debate e innovación que acoge “Ruralmente” se combinarán con la entrega de galardones. “Decidimos que a gala tiña que respirar a nosa esencia ao cen por cen”, aclaró el regidor de Xinzo, Amador Díaz, refiriéndose al cambio de ubicación.

Los premios optan por mantener su esencia: premiar la innovación, el relevo generacional y el trabajo incansable “de quen fai da Limia e de Galicia un referente”. Para esto, la organización renueva su apuesta por entregar 10 categorías oficiales y un Premio Especial Semente fuera de concurso. “O rigor do certame volve estar avalado por un prestixioso xurado de corte técnico e institucional”, afirman desde el Concello, aclarando que estará formado por personalidades de diversas universidades galegas, institucións de desenvolvemento, consellos reguladores e organizacións agrarias e sindicatos.