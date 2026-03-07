“Ruralmente” llega a Xinzo para poner en valor la patata

El GDR Limia-Arnoia convertirá a Xinzo en el epicentro de la patata de Galicia a finales de mes con las jornadas “Ruralmente”, un evento que pretende ser “unha maneira diferente de valorizar de xeito integral os recursos do rural: dende a producción agraria, a transformación do producto, o patrimonio cultural, os artistas locais...”, según explica Eva González, coordinadora del GDR.

Los próximos 25, 26 y 27 de marzo, la Casa da Brea, en la aldea de Piñeira Seca, acogerá actividades formativas, encuentros profesionales, visitas al territorio y propuestas culturales, reuniendo a especialistas, investigadores, productores y entidades del ámbito rural para demostrar que “calquera espazo do noso rural é un escenario maravilloso para levar a alta cociña, achegala ao sitio no que se produce e pór en valor os produtos que emprega e as persoas que os producen”, afirma González.

Las jornadas, que cuentan con la colaboración de la IXP Pataca de Galicia, arrancarán el día 25 con una sesión de la Escola de Sarreaus centrada en la alimentación saludable y de proximidad, seguida por una visita a la empresa Patatas Guais y una ponencia sobre el proceso de transformación de la patata. El jueves 26 de marzo se destinará a los productores de patata bajo el sello de la IXP, abordando cuestiones relacionadas con la calidad y la promoción. Será este día cuando se celebre la apertura institucional del evento, con interveción de los participantes y un homenaje a Pepe da Droguería, acompañados de diversas actividades culturales.

El viernes 27 de marzo estará abierto a todos los públicos. Por la mañana, el evento ofrecerá diferentes charlas y presentaciones que concluirán por la tarde antes de la entrega de los Premios Semente.