Xinzo de Limia renueva 600 metros de tuberías

Los vecinos de la avenida de Madrid, en Xinzo de Limia, ya disfrutan de un mejor servicio de abastecimiento de agua, una vez finalizados los trabajos de renovación de las conducciones que acometió el Concello, dentro del plan de mejora de infraestructuras básicas. Las obras se desarrollaron entre el cruce de la citada arteria con la avenida de Portugal y la salida del centro urbano.

La actuación supone una inversión de 47.942 euros, que el Concello afrontó con fondos municipales, corriendo con la ejecución de los trabajos la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, Viaqua.

El Concello decidió acometer esta obra de forma independiente, al no entrar en el proyecto de humanización de la travesía de Xinzo (N-525). Las viejas tuberías de fibrocemento causaban frecuentes averías y filtraciones, obligando a acometer de forma urgente una intervención integral, antes de finalizar el resto de mejoras en la zona, de tal forma que se evita tener que levantar el pavimento más adelante.

La zona fue visitada por el concejal de Obras y el alcalde, Ramón Gómez y Amador Díaz, quienes comprobaron el resultado de los trabajos de renovación de 600 metros lineales de tubería de fibrocemento por PVC. Además, la actuación incluyó la sustitución de 40 acometidas indidivuales y la instalación de seis bocas de riego para reforzar la seguridad.