A “admiración” que esperta a Pantalla, premio á mellor fotografía do Entroido de Xinzo
GRAN PARTICIPACIÓN
O Concello de Xinzo de Limia fixo este xoves público o fallo do xurado II Concurso Fotográfico “Entroido de Xinzo: un sentimento”
Dende o grupo de goberno de Xinzo salientan que esta edición foi un “éxito absoluto” de participación, grazas ao “gran número” de imaxes que recibiron e que acadaban o obxectivo de capturar distintos aspectos da esencia, tradición e emoción da que presume a festa máis senlleira da vila limiá.
De entre tódalas seleccionadas, o primeiro premio foi para a fotografía “Admiración”, obra de Mónica Campelo. Na súa instantánea pódese ver a unha pequena Pantalla ollar con devoción a unha Pantalla adulta e coa careta. A imaxe reflicte a fascinación do cativo ante a presenza daquilo ao que aspira, amosando o relevo xeracional da tradición da figura máis emblemática do Entroido local.
O resto de finalistas foron “Tempo de espera”, de Jesús María Abad, que acadou o segundo premio, e “A danza do ciclo”, de Gabriel Flambó, natural da veciña Montalegra, que se fixo co terceiro posto. A maiores, concedéronse tres recoñecementos por parte da asociación cultural A Pantalla e dous dixitais comarcais: “Arriba o Meco”, de Bruno Simón; “O presente arrounpando ao futuro”, de Ledicia Prieto, e “O sentimento que nunca se perde”, de Iván Pena.
Exposición das mellores
A Concellería de Cultura seleccionou as 15 mellores imaxes do certame, co fin de protagonizar unha exposición. Esta mostra permitirá á veciñanza e aos visitantes revivir o Entroido coas súas “miradas únicas”. Dende o Concello agradecen a todos a súa participación.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SECTOR AGRÍCOLA
Xinzo de Limia celebra la segunda entrega de sus “Semente”
APUESTA POR EL RURAL
“Ruralmente” llega a Xinzo para poner en valor la patata
Lo último
INTELECTUAL GALEGO
A casa museo de Ben-Cho-Shey abrirá as portas en verán
Un pésimo equipo
240.000 EUROS
La rúa Rey de Viana de Leiro se modernizará