Xinzo de Limia se une contra un vídeo homófobo
La reciente manipulación de una publicación de otro medio en la que el concejal de Festejos, Ricardo Sieiro, ofrecía unas declaraciones ha suscitado rechazo en la capital antelana. La modificación del vídeo con intención de vejar al edil por su condición sexual ha unido a vecinos y partidos políticos por igual.
El edil popular ha contado con el apoyo de la corporación municipal. Desde el Partido Popular de Xinzo condenan los hechos, así como cualquier campaña de “manipulación, difamación ou ataque persoal dirixido contra o noso compañeiro Ricardo Sieiro por motivo da súa orientación sexual”.
Los portavoces del Bloque Nacionalista Galego, Camilo Vila, y la portavoz del PSdeG, Elvira Lama, también hicieron público su rechazo y condena a través de las redes sociales de las formaciones, reiterando de forma sistemática su apoyo al compañero de corporación y vecino. Todas las formaciones abogan por la igualdad, el respeto y la dignidad personal e institucional.
La veciñanza también ha mostrado su rotundo rechazo y condena de los hechos, poniendo por escrito y verbalizando su apoyo a Ricardo Sieiro. Las redes sociales testimonian un frente unido contra un comportamiento que “consideramos absolutamente intolerable en pleno século XXI”, sentencian los populares, pidiendo la rectificación inmediata y la retirada de cualquier contenido ofensivo.
“O Partido Popular continuará defendendo con determinación unha vila libre de calquera forma de discriminación, baseada no respecto, na igualdade efectiva e na protección dos dereitos de todas as persoas, sen excepción”, afirman.
