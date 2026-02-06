El gasto en personal merma las inversiones reales de Xinzo

El Concello de Xinzo de Limia aprobó ayer en pleno ordinario su presupuesto para 2026. Los fondos municipales ascienden a cerca de 9 millones de euros para este ejercicio, de los cuales cerca del 90% se destinan a mantener “a flote” las infraestructuras y gasto en personal.

El presupuesto fue aprobado con la votación a favor del grupo de gobierno, que no contó con el apoyo de la oposición. Tanto BNG como PSdeG votaron en contra, criticando diferentes puntos.

Por su parte, el BNG puso la atención en la “falta de fundamentos e explicacións de a que se destinarían os investimentos”, haciendo énfasis en el elevado gasto que colapsa “a xestión financieira” y apuntando a la búsqueda de soluciones para “facelos máis eficientes”.

La portavoz del PSdeG, Elvira Lama, puso en entredicho las promesas de “investimentos millonarios que non aparecen por ningures” que hizo el grupo de gobierno, desmenuzando el presupuesto: las inversiones reales son de 170.00 euros, cerca del 1%. “Menos mal que tedes os cartos do Cooperou que os socialistas conseguiron”, sentenció.

Lama remató su intervención afirmando que “preocúpanos que non van deixar nada para o futuro, só terreo ermo” y que el regidor gobierna “cun partido popular que os ningunea”. “Non son os orzamentos esperados nin os que merecen os veciños”, espetó.

El regidor local, Amador Díaz, aclaró que “gustaríanos que as inversións reais fosen máis”, pero que el mantenimiento de las infraestructuras “es elevadísimo” y consume muchos recursos, además de explicar que se sigue haciendo frente a la deuda para acabar el Plan de Ajuste antes de 2032.

El alcalde defendió la capacidad de gestión del gobierno local para superar estas limitaciones: “Os orzamentos son os que son, non temos marxe de manobra, pero iso non significa que Xinzo estea parado. Ao contrario, no ano 2025 executáronse obras por valor de 2,2 millóns de euros”.

El presupuesto pone el acento en el gasto social, “blindando e aumentando as partidas destinadas ao Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que acada cifras récord para garantir a atención aos maiores”, afirman desde el Concello. Díaz también anunció que el Concello conseguirá levantar las restricciones del Plan de Ajuste antes de la fecha prevista, 2032. “Estamos a facer un esforzo titánico para sanear o Concello. Os datos están aí: reducimos a débeda a un ritmo moito maior do esixido para recuperar a autonomía financeira canto antes”.