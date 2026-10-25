Xinzo otorga su medalla de oro a Xosé Manuel García Lorenzo por toda una vida dedicada a la docencia

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RECONOCIMIENTO PÚBLICO
El salón de plenos de Xinzo de Limia vivió un emotivo acto ayer, en el que se hizo entrega de la medalla de oro del Concello a Xosé Manuel García Lorenzo, en un reconocimiento aprobado por unanimidad. El homenaje, que reunió a medio centenar de personas entre familiares, amigos, compañeros docentes y vecinos, sirvió para distinguir su dedicación a la comunidad educativa y su labor de innovación pedagógica durante los 15 años que estuvo al frente del CEIP Rosalía de Castro.
Carlos Gómez, concejal de Cultura, abrió las intervenciones destacando la labor del galardonado: “Desenvolveu ao longo de máis de tres décadas unha extensa e exemplar traxectoria profesional vinculada ao ensino público, á educación en valores e ao servizo á comunidade”. Gómez explicó el objetivo de esta medalla, que se encuentra entre las máximas distinciones de la institución: “É recoñecer a quen dedica a súa vida a formar xeracións de cidadáns e tamén unha forma de expresar o agradecemento colectivo dun pobo”.
João Carlos Brandão, director de la Escola António Feijó de Ponte de Lima, tomó la palabra para recordar la estrecha relación tejida entre los dos centros: “Os proxectos compartidos, os valores transmitidos e o ben que facemos aos demais poden permanecer durante moito tempo”. Brandão puso en valor el impacto de García Lorenzo más allá de las aulas: “Un mestre inflúe na eternidade, nunca pode dicirse onde remata a súa influencia”.
Por su parte, Manuela Vázquez Bouzas, ex jefa de estudios del Rosalía de Castro e “incansable compañeira de batallas” de García en la dirección del centro, emocionó a los asistentes al recordar el estilo de liderazgo del homenajeado: “Durante estes 15 anos demostraches que dirixir non é só organizar, coordinar e tomar decisións; tamén é estar, transmitir, escoitar, acompañar, atender, orientar, espertar inquedanzas, motivar e responsabilizarse”. Vázquez Bouzas destacó su calidad humana: “As persoas que traballamos contigo non se recoñecen só en cerimonias, son actitudes manifestadas en momentos complicados, en pequenos xestos que fixeron posible o bo funcionamento da escola”.
Finalmente, el propio Xosé Manuel García Lorenzo quiso agradecer la distinción con un discurso, en el que se emocionó varias veces, y en el que puso el foco en la labor colectiva: “Este é un recoñecemento á escola e é unha homenaxe ao futuro”. El homenajeado hizo hincapié en la importancia de la convivencia y el entendimiento, poniendo como ejemplo el Abrazo al Limia: “Vendo hoxe centos de escolares reunidos ao redor dun mesmo río, compartindo experiencias e comprendendo que a amizade e a cooperación non entenden de fronteiras, é unha desas satisfaccións que dan sentido a toda unha vida dedicada á educación”.
El acto, en el que el alcalde Amador Díaz entregó la medalla y dedicó unas cariñosas palabras al homenajeado, estuvo amenizado por el alumnado del Conservatorio.
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