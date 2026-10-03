Xinzo presume de xestión ante unha delegación latinoamericana

VISITA AO MUNICIPIO

O alcalde Amador Díaz recibiu a representantes políticos e académicos latinoamericanos participantes nun programa internacional de liderado

Amador Díaz -centro- xunto coa delegación de América Latina.
Amador Díaz -centro- xunto coa delegación de América Latina. | Concello de Xinzo

O alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, recibiu esta semana unha delegación de representantes de México, Ecuador e Bolivia, entre eles reitores, maxistrados e responsables políticos, para trasladarlles o funcionamento da administración local e os servizos públicos que xestiona o municipio limiao.

Esta visita enmárcase nun diplomado internacional de liderado organizado polo Instituto Internacional de Marketing e Comunicación, cuxo director, Eladio Jardón, natural de Baltar, salientou o valor de amosar a realidade municipal galega. A xornada incluíu unha charla sobre comunicación institucional a cargo de Marcos Argibay.

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