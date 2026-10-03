VISITA AO MUNICIPIO
Xinzo presume de xestión ante unha delegación latinoamericana
VISITA AO MUNICIPIO
O alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, recibiu esta semana unha delegación de representantes de México, Ecuador e Bolivia, entre eles reitores, maxistrados e responsables políticos, para trasladarlles o funcionamento da administración local e os servizos públicos que xestiona o municipio limiao.
Esta visita enmárcase nun diplomado internacional de liderado organizado polo Instituto Internacional de Marketing e Comunicación, cuxo director, Eladio Jardón, natural de Baltar, salientou o valor de amosar a realidade municipal galega. A xornada incluíu unha charla sobre comunicación institucional a cargo de Marcos Argibay.
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