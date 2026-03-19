Xinzo quiere saber el peso en la comarca de la patata
El Concello de Xinzo de Limia ha encargado a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) la elaboración de un trabajo de investigación centrado en la “Análise do sector da pataca e a súa importancia na comarca da Limia”.
El estudio está coordinado por el profesor Francisco Jesús Ferreiro Seoane, que cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinar de investigadores de la USC y la Universidad de A Coruña (UDC).
“Xinzo de Limia avanza na súa folla de ruta para potenciar e protexer o rural cunha iniciativa pioneira”, afirman desde el Concello, aclarando que este proyecto académico y económico tiene por objetivo “radiografar con datos obxectivos a realidade do noso produto estrela, avaliando o seu peso no emprego, na xeración de riqueza e na fixación de poboación, así como detectar as grandes oportunidades de futuro”.
Las conclusiones oficiales de la investigación se desvelarán públicamente el próximo viernes 27 de marzo, durante la gala de los Premios Semente, el certamen impulsado por el gobierno local y que nació para reconocer las iniciativas emprendedoras vinculadas al sector agrícola y para “poñer en valor a calidade inigualable da pataca e do cereal da comarca”. El Concello irá haciendo públicos los datos “máis impactantes” a lo largo de los próximos días.
También te puede interesar
Condenado por intentar golpear a un Guardia Civil en Xinzo de Limia: “Te pincho”
Hallada muerta una vecina de Xinzo de Limia de 53 años
Un camión colisiona contra dos vehículos en un accidente en la A-52 en Morgade
Tarde y poco
Últimas prazas para participar nas catas do Feira do Lázaro de Verín
José de Nazaret
Cual girasoles en la provincia