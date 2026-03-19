Xinzo quiere saber el peso en la comarca de la patata

PRODUCTO ESTRELLA

Las conclusiones oficiales de la investigación sobre el peso de la patata en la comarca de Xinzo se desvelarán públicamente el próximo viernes 27 de marzo, durante la gala de los Premios Semente.

Amador Díaz e Francisco Ferreiro, profesor da USC. | La Region

El Concello de Xinzo de Limia ha encargado a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) la elaboración de un trabajo de investigación centrado en la “Análise do sector da pataca e a súa importancia na comarca da Limia”.

El estudio está coordinado por el profesor Francisco Jesús Ferreiro Seoane, que cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinar de investigadores de la USC y la Universidad de A Coruña (UDC).

“Xinzo de Limia avanza na súa folla de ruta para potenciar e protexer o rural cunha iniciativa pioneira”, afirman desde el Concello, aclarando que este proyecto académico y económico tiene por objetivo “radiografar con datos obxectivos a realidade do noso produto estrela, avaliando o seu peso no emprego, na xeración de riqueza e na fixación de poboación, así como detectar as grandes oportunidades de futuro”.

Las conclusiones oficiales de la investigación se desvelarán públicamente el próximo viernes 27 de marzo, durante la gala de los Premios Semente, el certamen impulsado por el gobierno local y que nació para reconocer las iniciativas emprendedoras vinculadas al sector agrícola y para “poñer en valor a calidade inigualable da pataca e do cereal da comarca”. El Concello irá haciendo públicos los datos “máis impactantes” a lo largo de los próximos días.

