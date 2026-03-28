Xinzo se reivindica como la gran capital del agro gallego

Por segundo año, el Concello de Xinzo de Limia exaltó la labor de su sector agrícola, principal motor laboral y económico de la villa y de la comarca, a través de unos galardones. Como novedad, los Premios Semente da Pataca e Cereal de Galicia se trasladaron del pabellón municipal a la parroquia de Piñeira Seca. Allí, en la denominada Casa da Brea, una antigua palleira reformada, tuvo lugar este viernes por la tarde el acto de entrega de un total de 11 premios a otras tantas categorías.

El evento arrancó con la música del Cuarteto Caramuxo, que precedió a la llegada de representantes institucionales. La maestra de ceremonias fue Eva González, coordinadora del GDR Limia-Arnoia, quien definió los Premios Semente como colofón del proyecto Ruralmente, y subrayó la importancia de “poñer en valor o produto feito no rural, e todo o que hai detrás do sector gandeiro e alimentario”.

A continuación tomó la palabra la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que recalcó que “sen o sector Primario non se entendería Galicia, é a súa esencia”, y alabó la calidad de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia. Por su parte, Amador Díaz, regidor anfitrión, dijo sentirse “orgulloso de ser alcalde e pataqueiro”, y afirmó que los Semente “son os premios que merecían o sector da pataca e do cereal para recoñecer a canteira e o bo traballo que se fai día a día”.

Galardonados

Eva González -centro-, del GDR10 Limia-Arnoia, condujo el acto. | Xesús Fariñas

Tras los discursos, el turno de los galardones. El premio a la Trayectoria Empresarial recayó en Gallega de Patatas, cuya directora general, Gloria Fernández, quiso agradecer a los “agricultores que producen para nós”. A continuación, Melani Araujo, de Calvos de Randín, recogió el premio a la Muller Rural, que reinvidicó que ellas también pueden “subir a un tractor e vivir do campo”.

El premio al Compromiso Ambiental fue para el Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro del Inorde. Su presidente, Rosendo Fernández, agradeció la distinción, por “recoñecer o traballo tan ben feito ao longo dos últimos 30 anos”, e hizo partícipes del mismo tanto al director técnico, Servando Álvarez, como a la gerente, Emma González, y a todos los trabajadores.

El reconocimiento a la Investigación Agraria fue para el Campus Auga de la UVigo en Ourense, que recogió su vicerrector, Javier Rodríguez, que quiso visibilizar “o moito e ben que se traballa na Limia”. Además, el premio al Xove Emerxente fue para Abel Sotelo, gestor de más de 25 hectáreas de patatas, y que expresó que “seguirei traballando con ilusión”.

Gran participación

Profesionales, cargos y vecinos llenaron la Casa da Brea de Piñeira Seca. | Xesús Fariñas

El resto de distinciones se completaron con el premio a la Excelencia Innovadora, para Harinas Hermanos Reyes; el de Produto Local do Ano, para la Festa da Pataca de Vilar de Barrio; Proxecto Gastronómico, para el Campeonato de España de Tortilla de Patatas; Repercusión Local, para el GDR10 Limia-Arnoia; Divulgación de Valores Rurais, para Campo Galego, y el Premio Especial Semente, para Vegalsa-Eroski.

Con la foto de familia, los Semente dieron paso a la música y la comida para los presentes, entre los que no faltó prácticamente ningún regidor limiano ni el de Coristanco, Juan Carlos García Pose, y con numerosos vecinos, unidos todos por el respeto y el homenaje a quienes trabajan la tierra.

“Ruralmente” cerró tres días de charlas y actividades en torno a la patata

Los Premios Semente pusieron punto y final a las jornadas Ruralmente, organizadas por los GDR Limia-Arnoia, Galicia Suroeste, de Pontevedra, y Valle del Ambroz, de Cáceres, y dedicadas a la patata de Galicia. La Casa da Brea acogió los tres días del evento en colaboración con la IXP, que ofreció actividades formativas, encuentros y visitas al territorio a las que acudieron vecinos y profesionales.

Este viernes al mediodía también se presentaron las conclusiones del estudio económico “Análise do sector da pataca e a súa importancia na comarca da Limia”. Francisco José Ferreiro, de la Universidade de Santiago de Compostela, y Manuel Octavio Del Campo, de la Universidade da Coruña, resaltaron que la comarca presume del mayor porcentaje de tierra trabajada sobre su superficie de Galicia, un 73%, así como de su peso en el PIB, casi un 23% que se traduce en 65,6 millones.