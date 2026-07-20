Xinzo vive el último día de las Fiestas de Santa Mariña

Las fiestas de Santa Mariña de Xinzo de Limia vivieron este domingo una de las jornadas con mayor ambiente de todo el programa festivo, aprovechando el buen tiempo que acompañó durante toda la jornada. Vecinos y visitantes llenaron las calles para disfrutar de una programación que combinó deporte, actividades infantiles y una larga noche de música, aunque esta última estuvo marcada por cambios de horario que modificaron el desarrollo inicialmente previsto.

La actividad comenzó a mediodía con la tradicional sesión vermú en la Praza Maior, donde numerosos asistentes aprovecharon el buen ambiente para reunirse con familiares y amigos y comentar, en muchos casos, las peripecias de la jornada anterior.

Paralelamente, la Praza de Oriente acogió el II Campeonato de Futbolín Santa Mariña, una cita que volvió a reunir a aficionados a este juego que en los últimos años ha ido perdiendo presencia en bares y locales de ocio.

Ya por la tarde, el protagonismo fue para el público infantil y familiar con el espectáculo Pomper, a Festa das Pompas Xigantes, que llenó la plaza de pompas gigantes, juegos y animación, haciendo más llevadera la espera hasta la final del Mundial entre España y Argentina.

La noche estuvo reservada para la música y las grandes actuaciones. Sin embargo, la organización introdujo cambios en los horarios debido a la celebración de la final de la Copa del Mundo. La orquesta Olympus, llegada desde Negreira, retrasó el inicio de su primer pase hasta las 23.00 horas, mientras que la esperada actuación de Kiko Rivera comenzó a la 1.00 de la madrugada.

Tras el concierto del artista sevillano, Olympus regresó al escenario para ofrecer su segundo pase, manteniendo su espectáculo de música de todos los estilos. La programación se completó con la actuación de la discomóvil Apocalipsis, encargada de cerrar una intensa jornada festiva para quienes prolongaron la celebración hasta bien entrada la madrugada.

Las celebraciones llegarán a su fin este lunes con una programación pensada para toda la familia. La jornada comenzará a las 13.00 horas con la tradicional sesión vermú en la Praza Maior. Por la tarde, desde las 18.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables acuáticos, coincidiendo además con las altas temperaturas previstas en el municipio.

Finalmente, la orquesta Capitol será la encargada de despedir las fiestas con una actuación que dará comienzo a las 20.30 horas. Con esta última cita, las fiestas de Santa Mariña pondrán el broche final a varios días de actividades que reunieron a numerosos vecinos, visitantes y veraneantes que regresan estos días a la comarca.