Galería | Animada sesión de mindfulness no colexio Cardenal Cisneros

Os alumnos de ESO participaron nunha xornada sobre equilibrio emocional, xestión do estrés e atención plena e consciente

O colexio Cardenal Cisneros acolleu unha sesión formativa de mindfulness, unha práctica cada vez máis presente no ámbito educativo polo seu impacto positivo na saúde emocional. Ao longo da charla, explicouse a importancia de aprender a xestionar o estrés nunha etapa vital especialmente intensa, así como a necesidade de desenvolver habilidades que favorezan o equilibrio emocional. Durante a actividade, os participantes puideron achegarse a distintas técnicas básicas de mindfulness, centradas na respiración consciente, a atención plena e a observación dos propios pensamentos e emocións sen xuízo. Estas ferramentas permiten mellorar a concentración, reducir a ansiedade e incrementar a capacidade de autocoñecemento.

