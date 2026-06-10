Fiestas en Maristas
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Galería | Días de fiesta y convivencia en Maristas

Xornal Escolar

El colegio celebró a su fundador con un completo programa de actividades lúdicas y deportivas para todos

La alegría y la convivencia inundaron Maristas con motivo de las fiestas colegiales en honor a San Marcelino Champagnat. Desde Infantil a cuarto de ESO, las clases se organizaron por colores para exprimir a tope las diversas actividades: talleres, juegos, yincanas, olimpiadas, espectáculos por etapa…, llenado cada mañana de diversión. Las fiestas continuaron también por las tardes, gracias a la implicación de la Asociación de Padres y Madres: festival de hinchables, tiro con arco, maquillaje y diversos talleres que concluyeron con la esperada fiesta de la espuma. Además, Secundaria celebró una jornada deportiva en las instalaciones del Campus.

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