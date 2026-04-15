Galería | “Sementa, que algo queda”, educación viaria en Baños de Molgas
Baixo o lema “Sementa, que algo queda”, o colexio de Baños de Molgas acolleu unha xornada de educación viaria destinada a concienciar aos máis novos sobre a importancia da seguridade nas estradas. A actividade contou coa colaboración de membros da Xefatura Provincial de Tráfico de Ourense, que se desprazaron ata o colexio para impartir os seus coñecementos. Para facilitar a proposta, o alumnado organizouse en dous grupos de traballo compaxinando formación teórica con dinámicas prácticas. O obxectivo principal foi dobre; por unha banda, garantir que os nenos e nenas se despracen hoxe de xeito seguro polas rúas, xa sexa como peóns ou usuarios de bicicletas e outros medios de transporte; e por outra, sentar as bases da súa responsabilidade civil como futuros condutores de vehículos a motor no día de mañá.
