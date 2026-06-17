Galería | El talento toma el patio de Maristas

Alumnos de Maristas han compartido con sus compañeros, profesores y familias una selección de proyectos, creaciones e investigaciones desarrollados a lo largo del curso. En esta sexta edición de la Feria de Talentos, además del trabajo en las aulas de grupos de Primaria y ESO, están presentes proyectos que han representado al colegio en diversos concursos y ferias científicas, como Galiciencia, y creaciones de los grupos de enriquecimiento y del programa Talentia, para alumnos de alto rendimiento. Además, durante la Feria se celebraron el festival de talentos musicales y artísticos de Primaria (Marist Talent) y exposición de la Liga Maker Drone y al desafío CanSat.