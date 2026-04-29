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Festa do Pano de Amencer
Festa do Pano de Amencer

Galería | Tradicións cheas de diversión en Amencer

Xornal Escolar

A asociación xuvenil Amencer celebrou a Festa do Pano cunha fin de semana de convivencia e actividades en Allariz

Como é tradición, a rapazada de 6 a 14 anos que participa semanalmente nas actividades de Amencer pasou unha fin de semana de convivencia no albergue de Allariz, onde celebrou a tradicional festa de imposición de símbolos. Alí levaron a cabo diferentes actividades coma piscina, rota polos montes preto de Allariz, hípica, xogos, velada…

Despois da cea, tivo lugar un xogo nocturno por toda a vila todos xuntos para rematar cunha boa noite. O domingo á mañá participaron as familias nunha xornada de xogos, Eucaristía e comida compartida. Participaron preto de 200 persoas na Festa do Pano durante toda a fin de semana.

Saltimbanquis en xogo
1/18 Saltimbanquis en xogo
Saltimbanquis en Acearrica
2/18 Saltimbanquis en Acearrica
Tempo coas familias
3/18 Tempo coas familias
Xogo nocturno
4/18 Xogo nocturno
Un grupo de Andaina no xogo
5/18 Un grupo de Andaina no xogo
Un grupo de Saltimbanquis no xogo
6/18 Un grupo de Saltimbanquis no xogo
Un grupo na piscina cuberta
7/18 Un grupo na piscina cuberta
Andaina en equilibrio
8/18 Andaina en equilibrio
Entrega de premios
9/18 Entrega de premios
Foto de familia
10/18 Foto de familia
Entrega do pano a un grupiño de Saltimbanquis
11/18 Entrega do pano a un grupiño de Saltimbanquis
Entrega do pano a un grupiño de Andaina
12/18 Entrega do pano a un grupiño de Andaina
Entrega de panos a un grupiño de ADS
13/18 Entrega de panos a un grupiño de ADS
Na hípìca
14/18 Na hípìca
No alto de Allariz
15/18 No alto de Allariz
No comedor do albergue
16/18 No comedor do albergue
Panos ao alto
17/18 Panos ao alto
Rastrexo por Allariz
18/18 Rastrexo por Allariz

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