Galería | Tradicións cheas de diversión en Amencer

A asociación xuvenil Amencer celebrou a Festa do Pano cunha fin de semana de convivencia e actividades en Allariz

Como é tradición, a rapazada de 6 a 14 anos que participa semanalmente nas actividades de Amencer pasou unha fin de semana de convivencia no albergue de Allariz, onde celebrou a tradicional festa de imposición de símbolos. Alí levaron a cabo diferentes actividades coma piscina, rota polos montes preto de Allariz, hípica, xogos, velada…

Despois da cea, tivo lugar un xogo nocturno por toda a vila todos xuntos para rematar cunha boa noite. O domingo á mañá participaron as familias nunha xornada de xogos, Eucaristía e comida compartida. Participaron preto de 200 persoas na Festa do Pano durante toda a fin de semana.