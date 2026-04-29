Galería | Tradicións cheas de diversión en Amencer

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Como é tradición, a rapazada de 6 a 14 anos que participa semanalmente nas actividades de Amencer pasou unha fin de semana de convivencia no albergue de Allariz, onde celebrou a tradicional festa de imposición de símbolos. Alí levaron a cabo diferentes actividades coma piscina, rota polos montes preto de Allariz, hípica, xogos, velada…
Despois da cea, tivo lugar un xogo nocturno por toda a vila todos xuntos para rematar cunha boa noite. O domingo á mañá participaron as familias nunha xornada de xogos, Eucaristía e comida compartida. Participaron preto de 200 persoas na Festa do Pano durante toda a fin de semana.
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