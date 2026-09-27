Adjudicada por 207.000 euros la renovación de dos viales de Xunqueira de Ambía

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha adjudicado por un importe de 207.195,87 euros el proyecto de acondicionamiento de la canella Jorge Ferreiro y de la Praza da Eiriña, en el concello de Xunqueira de Ambía. Estas actuaciones se desarrollarán al amparo del Plan Hurbe, un programa de la Xunta que busca cooperar con las administraciones locales para dinamizar los entornos urbanos y mejorar sus equipamientos.

Las obras, que han sido adjudicadas a la empresa Cruzval Obras y Servicios S.L., tienen como objetivo principal regenerar y poner en valor estos viales. Su situación es especialmente relevante, ya que se encuentran en el entorno inmediato de la Colegiata de Santa María la Real -declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931 y Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985- y están incluidos dentro del ámbito de protección por el que discurre el Camino de Santiago.

Renovación integral

Los trabajos se centrarán en la actualización integral de las instalaciones urbanas existentes. Entre las principales intervenciones, se resolverán los problemas actuales en la red de saneamiento y se habilitará un nuevo sistema para la recogida de aguas pluviales, además de proceder a la pavimentación de las calles y a la instalación de nuevo mobiliario urbano.