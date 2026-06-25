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Teléfonos de ayuda ante la tragedia de Venezuela

¿Sabe usted que alguien está derrochando el agua de todos los vecinos de Xunqueira de Ambía?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el aviso del Concello de Xunqueira de Ambía

El mensaje del concello
El mensaje del concello | La Región

¿Sabe usted que a veces los bandos municipales no solo sirven para informar, sino también para amedrentar? ¿Que, por lo que se ve, en Xunqueira de Ambía ya empiezan los problemas de presión? ¿Que los problemas de suministro no son noticias nuevas para los vecinos? ¿Que ya hartos, han dejado algún que otro comentario jocoso? ¿Que, con todo lo que ha llovido, se preguntan cómo puede ser?

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