Prevención de inundacións
A Hidrográfica limpa o cauce do río Pozo Grande en Ambía
Prevención de inundacións
A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) iniciou os traballos de conservación e mellora no río do Pozo Grande ao seu paso polo municipio de Xunqueira de Ambía. A intervención, cun orzamento de 123.000 euros financiados ao 60% por fondos europeos Feder, busca previr enchentes e adaptar a contorna ao cambio climático.
O presidente do organismo, José Antonio Quiroga, sinalou sobre o terreo que “se actuará en más de 5 km de este cauce, afluente del Limia, con el objetivo de aminorar los riesgos de inundaciones en momentos de intenso caudal”.
Os traballos céntranse na retirada de árbores secas e pólas caídas que bloquean o curso da auga. O uso de maquinaria pesada limitarase ás zonas exteriores á canle para protexer o ecosistema fluvial e, ademais, aplicaranse protocolos específicos para evitar a propagación de fungos nos amieiros.
Nesta mesma liña, Quiroga apuntou que “se realizarán, también, actuaciones de restauración hidrológico-forestal para el control de la erosión y la protección de márgenes en zonas concretas, a través de soluciones basadas en técnicas no invasivas y ambientalmente sostenibles”.
O proxecto pretende corrixir as alteracións causadas pola man do ser humano e devolverlle o seu aspecto orixinal ao leito. Como concluíu o presidente, “las actuaciones previstas contribuyen a mejorar y restaurar el bosque autóctono de ribera para recuperar la morfología fluvial natural del río, modificada por barreras artificiales”.
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