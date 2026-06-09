Luz verde ambiental de la Xunta para crear una planta de residuos en Xunqueira de Ambía

El proyecto para crear una planta de residuos en un polígono industrial de Xunqueira de Ambía ha recibido luz verde ambiental por parte de la Xunta, después de que el informe de impacto ambiental recoja que no son previsibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto no se considera necesario someterlo a evaluación ordinaria.

Concretamente, el proyecto que ya cuenta con aprobación medioambiental consiste en una planta de valorización de residuos no peligrosos generados en obras de construcción y demolición, así como balastro de vías férreas, con el fin de producir árido reciclado.

La planta se proyecta en una parcela edificada de 6.174 metros cuadrados, de los que se destinarán 3.098 metros cuadrados a esta actividad. El proyecto se ubica en la parroquia de Santa María e Real, en el extremo sur del polígono industrial A Cotorra.