Seis empresas optan a renovar el núcleo de Ambía

La Xunta de Galicia ha recibido un total de seis ofertas para acometer las obras de acondicionamiento del callejón Jorge Ferreiro y de la plaza de A Eiriña, situados en el municipio de Xunqueira de Ambía. Esta actuación urbanística, enmarcada dentro de las directrices del Plan Hurbe, ha salido a licitación por un importe total de 237.392 euros. La financiación del proyecto se abordará de manera conjunta a través de un convenio interadministrativo, de forma que la Administración autonómica aportará el 70 % del presupuesto y se encargará de ejecutar las obras, mientras que el Concello asumirá el 30 % restante.

El objetivo principal de la intervención es regenerar y poner en valor estas dos vías públicas, que gozan de una especial relevancia patrimonial por encontrarse en el entorno directo de la Colegiata de Santa María a Real. Este emblemático templo fue declarado Monumento Histórico-Artístico en el año 1931 y cuenta con la distinción de Bien de Interés Cultural desde 1985. Además, el espacio de actuación se encuentra inmerso dentro del ámbito de protección del Camino de Santiago.

Sobre el terreno, los trabajos se centrarán en la actualización integral de las instalaciones urbanas existentes para solucionar los actuales problemas de saneamiento y abordar la recogida de aguas pluviales. De forma paralela, el proyecto incluye la renovación de la red de alumbrado público con tecnología led, la actualización de la señalética, la pavimentación de las calles afectadas y la colocación de nuevo mobiliario urbanístico. La intervención dejará listas las preinstalaciones necesarias para evitar futuras aperturas del pavimento si los suministros requieren reformas.