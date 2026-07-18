Xunqueira de Ambía impulsa un albergue para peregrinos

Xosé Merelles y Bieito Ledo con el documento de colaboración recién firmado en la mano.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el presidente de la Fundación Bieito Ledo, Bieito Ledo, firmaron este jueves un convenio de colaboración para rehabilitar un inmueble propiedad de la fundación en Padroso (Xunqueira de Ambía) y convertirlo en un nuevo albergue para peregrinos del Camino Mozárabe/Vía da Plata.

El proyecto contará con una inversión máxima de más de 100.000 euros por parte de Turismo de Galicia y reforzará la red de alojamientos a lo largo de esta ruta jacobea, mejorando los servicios para los peregrinos y contribuyendo a realzar el valor de uno de los itinerarios con mayor potencial de crecimiento.

Durante el acto, el director de Turismo de Galicia destacó que “a mellora dos servizos ao peregrino é unha prioridade para seguir consolidando a excelencia dos Camiños de Santiago e garantir unha experiencia de calidade en todas as rutas xacobeas”. En este sentido, subrayó que “este novo albergue permitirá reforzar a capacidade de acollida do Camiño Mozárabe-Vía da Plata ao tempo que recupera un inmoble tradicional, contribuíndo á conservación do patrimonio e á dinamización do territorio”.

El proyecto contempla la rehabilitación integral del edificio, preservando su diseño tradicional

La Rede Pública de Albergues do Xacobeo cuenta con 15 establecimientos a lo largo del Camiño Mozárabe-Vía da Plata, que ofertan un total de 480 plazas.

El proyecto contempla la rehabilitación integral del edificio, preservando su diseño tradicional y adaptando los espacios interiores a su nuevo uso como albergue. Las obras se ejecutarán conforme a los criterios de patrimonio cultural para inmuebles situados en el entorno protegido del Camino de Santiago, empleando materiales tradicionales de la zona, como piedra, madera y teja cerámica.