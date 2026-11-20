La historia alfarera de Xunqueira de Espadanedo encara el final de uno de sus capítulos más recientes. La Xunta de Galicia ha concedido la autorización administrativa de cierre definitivo y desmantelamiento de la planta de cogeneración de energía eléctrica a la empresa Cerámica Xunqueira S.A., que durante años alimentó los hornos en los que se cocinaba su cerámica.

Hace ya más de una década que los hornos no se encienden, y desde hace varios años funciona como una empresa de recogida de residuos de construcción. Lejos queda ya la época en que esta y otras empresas eran uno de los motores económicos del municipio, dando empleo a decenas de vecinos de Xunqueira de Espadanedo. Hoy aún se mantiene en pie la amalgama de naves antaño repletas de trabajadores, pero Cerámica Xunqueira solicitó en febrero de este mismo año el proceso de demolición de la planta de energía, que empezó a funcionar en el año 2000, siendo inscrita en el registro con una potencia total de 3.040 kW.

Así lo ratificó la Administración autonómica con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este jueves de las condiciones para el derribo, que contará con un plazo máximo de dos años a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, siendo que en caso de no haber procedido en el plazo establecido, caducará la autorización.

En consecuencia de la resolución autonómica, la planta se ha retirado del Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de la Comunidad Autónoma de Galicia, y, una vez finalizado el desmantelamiento del edificio, la empresa promotora deberá presentar la solicitud de acta de cierre en el Departamento Territorial de Ourense de la Consellería de Economía e Industria, quién hará las comprobaciones técnicas que considere oportunas antes de emitirla.

Historia ceramista

En su momento de mayor actividad -hace unas tres décadas-, había tres empresas funcionando en el concello, de las cuales la más longeva resultó ser Cerámicas Xunqueira, que a su tiempo es producto de la fusión de dos de estas empresas locales. Posteriormente, Cupa, el grupo del sector de la pizarra de Valdeorras, compró participaciones y continuó operando hasta unos años después, cerca de 2010, cuando apenas empleaba una decena de personas tras un fuerte varapalo durante la crisis de la construcción, dejando de fabricar ladrillos. En 2017, Cupa vendió sus activos. El derribo de la planta de cogeneración de energía eléctrica abre nuevas posibilidades a los propietarios, que podrían estar valorando usar el terreno con otros fines industriales.