Citas etnográficas en Xunqueira de Espadanedo para no perderse

En Xunqueira de Espadanedo se vienen dos fines de semana de mucha actividad etnográfica.

La primera cita es el Sábado Longo, una cita que cada año convierte esta localidad en punto de encuentro para vecinos y visitantes en torno a la tradición, la gastronomía y la convivencia. Vinculada a la vigilia de la Pascua de Resurrección, la fiesta se celebrará en esta edición los días 4 y 5 de abril, con un programa que combina actos lúdicos y costumbres arraigadas.

El Sábado Longo se diferencia de otras celebraciones en que continúa vivo y en constante evolución. Hoy ya no son solo los jóvenes los protagonistas: todo el vecindario participa activamente vestido con ropas de comienzos del siglo XX. Durante la noche del sábado, los carros son trasladados al Sagrado del Monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadanedo, donde permanecen hasta el domingo. Por la mañana, el espacio aparece engalanado para la ocasión, con carros adornados con flores de temporada, creando un recorrido simbólico entre lo profano y lo sagrado.

La jornada del sábado arrancará a las 12,30 horas con una sesión vermú en el bar de la comisión, preludio de uno de los momentos centrales del día: el xantar popular previsto para las 14,00 horas. El menú, con un precio de 25 euros incluye empanada, carne ao caldeiro, bebida, bica y chupitos. La organización ha previsto alternativas para garantizar la inclusión, con un menú específico para personas celíacas, que incluye tortilla, carne ao caldeiro, bebida, bica sin gluten y chupitos, así como una propuesta infantil, más económica, basada en pollo asado y bebida.

Tras la sobremesa, la programación continuará a las 16,00 horas con sorteos y diversas sorpresas. Ya por la noche, a partir de las 20,00 horas, los asistentes podrán optar por una cena informal con bocadillo y bebida, mientras la animación musical de un DJ pondrá ritmo a la jornada.

Uno de los momentos más singulares llegará a las 23,00 horas, cuando los participantes salgan a por los carros. Este acto dará paso a la tradicional chocolatada con bica.

El domingo, 5 de abril, la actividad se trasladará al entorno del Sagrado, donde a las 12,15 horas tendrá lugar la exposición de carros de vacas, uno de los elementos más representativos de esta festividad. A continuación, la música tradicional cobrará protagonismo con la actuación de la Banda de Gaitas Os Xuncos.

Fornada

La actividad no para en el concello y a la semana siguiente, 10 y 11 de abril, Niñodaguia, núcleo alfarero del municipio, retrocede en el tiempo con la celebración de la VI Fornada Tradicional e Fiadeiro, una cita que reivindica la memoria del oficio cerámico. Declarada fiesta de interés etnográfico, la propuesta combina recreación histórica, gastronomía y participación vecinal en torno a la olería. La celebración está apoyada por el Concello de Xunqueira de Espadanedo, Artesanía de Galicia y la Diputación de Ourense. Desde el año 2023 la fiesta se enmarca en “Los días europeos de la artesanía”.

La jornada festiva quiere poner el valor la olería tradicional de Niñodaguia, una parroquia orgullosa de una materia prima especial, el barro que custodia el Monte do barro y que es la base de una olería singular: el “barro amarelo” que diferencia estos “cacharros” de otras alfarerías. El programa arrancará el viernes 10 con una de sus estampas más características. A partir de las 20,30 horas, vecinos y visitantes recorrerán las calles de Niñodaguia ataviados con indumentaria de época para recoger las piezas de barro elaboradas artesanalmente que serán cocidas al día siguiente.

El itinerario partirá del Museo de Olería y concluirá posteriormente en los antiguos hornos, epicentro simbólico de la actividad alfarera local. La jornada concluirá con un ambiente distendido en el que no faltarán los bocadillos de chorizo y el vino, en una fórmula sencilla que refuerza el carácter comunitario del evento.

El sábado 11 concentrará el grueso de las actividades, con la tradicional “fornada” como eje central. A las 12,30 horas dará comienzo el proceso de cocción de las piezas, acompañado por la participación de las “apañadeiras”, mujeres que conducen sobre sus cabezas el fruto de los cacharreiros: olas, canecos, fontes, barreñóns... serán conducidos a los hornos donde, meticulosamente colocados por los hombres y como si de un tetris se tratara, se organizan los distintos cacharros en los viejos hornos de piedra. La música también tendrá su espacio con la actuación de Irma Macías.

La vertiente gastronómica llegará a las 14,00 horas con un almuerzo popular que reunirá a participantes y visitantes en torno a un menú de corte tradicional: empanada, callos, bica, bebidas y café. Más allá de la comida, la organización incluye en el precio, 20 euros para adultos y 10 para niños de entre 6 y 10 años, una cunca para los callos y una caña de barro para el vino, artesanía tradicional de Niñodaguia.

A las 16,00 horas arrancará el Fiadeiro, un encuentro festivo que recrea las antiguas reuniones vecinales, seguido de un taller de baile tradicional a cargo de la Escola Seisporoito. A las 17,30 horas se ofrecerá una visita guiada al Museo-Taller de Olería, una oportunidad para conocer de cerca las técnicas, herramientas y evolución de un oficio que marcó la historia económica y social de la zona.

Ya entrada la noche, la programación mantendrá su tono popular con una cena informal a base de bocadillos de panceta o lomo, acompañados de bica, antes de dar paso a la foliada libre a partir de las 22,00 horas.