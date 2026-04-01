SEMANA SANTA
Programas de la celebración en la provincia

Xunqueira de Espadanedo mantén as suas tradicións co Sábado Longo

TROULA E TRASNADAS

O Sábado Longo, celebración enmarcada na Semana Santa de Xunqueira de Espadanedo, os mozos da contorna adoitaban facer trasnadas

Os carros colocados ao carón do Mosteiro de Santa María. | La Región

No Concello de Xunqueira de Espadanedo, a Semana Santa vén acompañada doutra tradición, o Sábado Longo, celebrado na noite do Sábado Santo ao Domingo de Resurrección. Unha cita de troula e celebración, na que os mozos realizaban trasnadas que eran socialmente aceptadas polos veciños.

Esta noite de desenfreo recibe diferentes nomes segundo o lugar, pero sempre vinculados á festa e as trasnadas. Na aldea veciña de Niñodaguia recibe o nome da Noite das Argalladas, mentres que en outras localidades máis afastadas, coma Ombreiro, en Lugo, é a Noite das Trangalladas.

A argallada que facían os mozos de Espadanedo centrábase en “roubar” os carros aos veciños, levándoos dende diferentes puntos da contorna ata o Sagrado do Mosteiro de Santa María, no corazón da localidade, onde permanecían ata o domingo atados entre eles.

O alcalde, Pablo Graña, contou que esta tradición mantívose -e creceu- grazas á Asociación Cultura Os Xuncos “que manteñen os carros e permiten que a xente volva atoparse coa mesma estampa que fai anos”.

María Alonso, presidenta dos Xuncos, explicou que fai preto de dez anos tomaron a decisión de levar entre cinco persoas os carros, logo de saber non se ía seguir facendo. “Falamos cos veciños e buscamos carros para mercar, outros cedéronnolos. Xa temos varios na asociación para que non se perdan e imos restaurándoos cada ano”.

“Antes viñan desde distintos lugares da contorna cos carros, facéndoos cantar. Nós intentamos imitalo e levámolos ata Reboreda, Barrio e A Graña para logo baixalos todos xuntos”, conta María, explicando que esta tradición era responsabilidade dos varóns solteiros, pero que hoxe participa todo o mundo, e de feito, “quen está recuperando a tradición son os homes casados que o viven coa morriña dos tempos de antes, e llo inculcan as novas xeracións para que o sigan mantendo”.

Este sábado 4 de abril, a localidade acollerá a celebración dende as 12,30 horas, cando comezará a sesión vermú antes do xantar popular. Tamén haberá cea, que dará paso pasadas as 23,00 horas. Será o Domingo de Resurreción, 5 de abril, cando os veciños e visitantes poidan desfrutar deles colocados ao carón do Mosteiro, onde tamén actuará a banda de gaitas Os Xuncos logo da misa.

