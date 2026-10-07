¿Sabe usted que en Xunqueira de Espadanedo ir a la moda también puede ser cosa de siglos?

¿Sabe usted que lucir una simple bolsa de tela puede contribuir a conservar el patrimonio provincial? ¿Que los responsables del monasterio cisterciense de Santa María, en Xunqueira de Espadanedo, han puesto a la venta tote bags para recaudar fondos? ¿Que destinarán el dinero a la recuperación del retablo portátil de la Quinta Angustia, una pieza del siglo XVIII? ¿Que el diseño de la bolsa es de Estudo Aldea?