¿Sabe usted que en Xunqueira de Espadanedo ir a la moda también puede ser cosa de siglos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, unas tote bags con mucha más historia de la que cabe dentro y con un destino que demuestra que el patrimonio también se puede llevar al hombro.
¿Sabe usted que lucir una simple bolsa de tela puede contribuir a conservar el patrimonio provincial? ¿Que los responsables del monasterio cisterciense de Santa María, en Xunqueira de Espadanedo, han puesto a la venta tote bags para recaudar fondos? ¿Que destinarán el dinero a la recuperación del retablo portátil de la Quinta Angustia, una pieza del siglo XVIII? ¿Que el diseño de la bolsa es de Estudo Aldea?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último