Más amenaza y menos músculo para el COB

Poco se parecerá el COB de esta temporada con el anterior, sobre todo en las características de los jugadores, pero a falta de conocer el estilo de juego que le querrá imponer Moncho López. El técnico ferrolano ha fichado un tipo de jugadores muy distintos y mantiene a otros que repiten en el equipo (Martín Fernández, Diogo Seixas, Sean McDonnell y Martín Iglesias), pero incluso algunos de ellos cambiarán de posicisión.

La principal novedad está en la trayectoria de los fichajes. El COB ha podido cerrar a jugadores como Xabi Oroz, Toms Leimanis o Marc García, con pasado importante en la liga y con carrera en equipos punteros y en categorías superiores. Además, le suma la lógica progresión de Seixas o Iglesias, en sus segundas temporadas en el equipo y en la liga, o la consolidación de Martín Fernández.

Javi Nicolau iniciará su cuarta temporada consecutiva en la liga y Jan Zidek brilló en su estreno con el Tizona. Sesan Russell y Eddy Pinedo son los únicos debutantes.

Con los nuevos cromos, el COB apunta a un equipo con más capacidad para ser peligroso en el juego en estático, con la amenaza exterior que supondrán McDonnell y Zidek, la lectura de juego de Oroz y la capacidad para generar ventajas y puntos con Leimanis o García. Sumado al descaro de Martín Fernández y Russell, completan un juego exterior teoricamente con más amenaza, puntería y versatilidad.

Las dudas

En el otro lado, cuesta pensar que este COB sea capaz de mantener una de sus señas de identidad, la capacidad para generar segundas opciones desde el rebote ofensivo. Ha perdidos a dos de los mejores jugadores de la categoría en esa parcela, Kingsley Okanu y Romaro Gill, y en la linea exterior no hay jugadores físicos como Gabe Kalscheur, Carlos Jürgens o incluso Isaac Vázquez. Habrá que ver como responde también en el nivel defensivo, aunque la llegada de Oroz sí le aporta un jugador muy sólido esa faceta y con capacidad para emparejarse en cualquiera de las posiciones exteriores.

La marcha de Romaro Gill supone por sí solo un claro paso atrás en la intimidación y en la capacidad para generar “seguridad” a los defensores exteriores si eran superados cuando el jamicano estaba en pista. Javi Nicolau es uno de los mejores taponadores de la liga y ayudará a compesar la baja del Gill, pero el ahora jugador del Alicante generaba por sí solo una capacidad de amanaza en la zona que suponía muchos tiros cambiados o incluso evitados que costará encontrar esta temporada.

Los problemas físicos de Javi Nicolau agravan todavia más el “problema”. El COB actual tiene muchos menos centímetros y músculo que la campaña pasada y parece obligado a compensarlo en el mercado para equilibrar una plantilla con muchas otras virtudes.

El COB tiene ocupadas solo 11 de las 12 fichas y con una plaza de extracomunitario disponible para facilidad un mercado que, de suponer la llegada de un jugador de nivel, significaría un claro salto de nivel en la plantilla y redondearía la ilusión que han creado con la llegada de las piezas ya confirmadas.