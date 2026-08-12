Marc García, el as en la manga del COB

El COB ya tiene al referente anotador que buscaba. Tras muchos meses con la lupa en el mercado y sabiendo que este movimiento sería una de las claves del proyecto, logró cerrar el fichaje del alero Marc García. “Estamos muy contentos con la incorporación. Hablamos de un jugador contrastado, con una trayectoria importante y, sobre todo, de un jugador que quiere jugar aquí, algo que para nosotros tiene mucho valor. Marc acumula una amplia experiencia competitiva al máximo nivel, tanto en ACB como en otras competiciones europeas, y conoce también la actual Primera FEB”, explica el técnico del COB, Moncho López.

Imposible pensar en este fichaje al inicio del mercado por mucho interés que mostró el equipo cobista y tras retomarlo y varios días apretando para convencerlo, el club presidido por Diego Regueira logró el sí definitivo de un jugador llamado a pelear por ser uno de los máximos anotadores de la categoría.

Ya lo fue hace una década, cuando empezaba a brillar tras proclamarse campeón de Europa sub-20, siendo el MVP de un torneo con el también cobista Xabi Oroz en el equipo. Después su categoría fue siempre la Liga ACB, en la que jugó 164 partidos con FC Barcelona, Betis, Fuenlabrada y Burgos.

En 2023 hizo las maletas para salir de España y probarse en otras competiciones. Su primera experiencia fue en la liga polaca y debutó a lo grande. Promedió casi 19 puntos por partido y fue el séptimo máximo anotador de la categoría. En verano fichó por el Novo Mesto esloveno, con el que acabó subcampeón de la liga doméstica y disputó la potente Liga Adriática, en la que brilló ante rivales como Partizán o Dubai. Esta pasada temporada regresó a Polonia para volver a destacar tanto en el Gornicza (15,3 puntos por partido) como en el Walbrzych (11,3).

Recursos ofensivos y lectura táctica

El COB ficha a un anotador contrastado, fiable y con experiencia para asumir un rol determinante en el equipo. “Desde el punto de vista deportivo, reúne muchas de las características que demandábamos para nuestro juego. Es un jugador con muy buenas lecturas tácticas, una amenaza importante desde la línea de tres puntos y capacidad para jugar situaciones de pick and roll, tanto para generar sus propios tiros como para crear ventajas para el equipo. Además, ha demostrado a lo largo de su carrera una gran facilidad para encontrar puntos dentro y fuera de sistema, algo especialmente valioso. Su estatura, experiencia y versatilidad nos permiten utilizarlo tanto en la posición de 3 como de 2 dentro de nuestro modelo de juego. Su incorporación nos da talento, amenaza, lectura y recursos ofensivos, pero también un jugador que llega con una enorme ilusión por formar parte del COB”, termina un satisfecho e ilusionado Moncho López.