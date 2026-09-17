Araski y el Avenida disputarán una final de altura del torneo As Burgas Basket Cup en el Pazo

A las ocho y media de la tarde se medirán en la final del torneo As Burgas Basket Cup el Araski y el Avenida. Las vitorianas superaron con claridad al Ensino de Lugo y las charras hicieron lo propio con el Benfica. Lucenses y lisboetas se enfrentarán antes en el partido por el tercer puesto (18,00 horas).

En el partido que alzaba el telón del torneo se decidió ya en la primera mitad para un Araski muy superior hasta entonces contra un Ensino que fue claramente a más con el paso de los minutos, pero que pagó el peaje excesivo con el que arrancó.

El equipo vitoriano firmó un primer cuarto impecable. Salieron a la cancha con mucho ritmo y generando ventajas en cada ataque ante un Ensino incapaz de contener el ritmo anotador de su rival. Con un 28-13 contundente cerraron el primer acto las de Madelén Urieta.

Intentó subir una marcha el Ensino y logró bajar la desventaja hasta los 11 puntos (34-23), pero no duró la reacción. Kristina Higgins fue un martillo pilón en la zona y el Araski siguió corriendo muy bien la pista y moviendo el balón con criterio en cada ataque en estático para romper definitivamente el partido ya al descanso y con rentas que llegaron hasta los 25 puntos. Cortes a la zona sorprendiendo a sus pares, desde el bloque directo, llegando en transición y generando buenos tiros abiertos. La primera mitad del Araski fue impecable y suficiente para asegurar el billete para la final del torneo con un colchón que acabaría siendo decisivo (52-30).

Y es que la segunda mitad fue otra historia. El Ensino fue subiendo en confianza y acierto exterior para competir e irse por segunda vez al vestuario con muchas mejores sensaciones. El ourensano Suso Garrido fue ajustando piezas en defensa y por ahí empezó a creer incluso en la remontada ya mediado el tercer cuarto (58-44).

La base catalna Nhug Bosh dio más amenaza al conjunto lucense y llegaron a ponerse a siete puntos de diferencia (62-55), pero un triple de Roters y una nueva acción de superioridad física en la zona de la imparable Higgins calmaron la reacción del Ensino al fnal del cuarto (67-55).

Mungo y Dudasova volvieron a estirar la ventaja en los primeros minutos del último cuarto (80-59), pero el Ensino no bajó los brazos, ya sin opciones de victoria. Dembelé, que dio un pasito adelante, y Bosch siguió apareciendo para que el marcador final fuese más ajustado de lo que por momentos amenazó el Araski (84-68), aunque en los dos minutos finales se volviese a estirar un más poco la goma.

El Avenida, superior

En la segunda semifinal, el Avenida tampoco tuvo muchos problemas para superar a su rival, el Benfica. Las lisboetas empezaron a remolque (14-4), pero jugaron una muy buena primera mitad, llegaron a mandar en el marcador y se fueron al descanso en partido (35-28).

La salida de vestuario cambió el decorado, el Avenida dejó a su rival en cinco puntos en el tercer cuarto y resolvió por la vía rápida.