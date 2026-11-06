Bastantes penas y pocas glorias para el Fuenlabrada, rival del COB

El COB quiere dar continuidad a la alegría. El cuadro cobista buscará mañana encadenar su segunda victoria consecutiva para volver a ponerse con balance positivo. Para ello, tendrá que pescar en el río revuelto del Fuenlabrada. Lesiones, aspectos extradeportivos y rivales duros han provocado un inicio con muchas más sombras que luces en tierras madrileñas. El balance, con una victoria y cinco derrotas, ha hecho encender las alarmas en el pabellón Fernando Martín. Lo fían a un noviembre más amable, algo que los ourensanos tratarán de arruinar.

Y es que, nombre por nombre, el Fuenlabrada tiene elementos como para no estar donde está. Pero esa sensación de intranquilidad que rodea en las últimas temporadas al club, baja desde los despachos al parquet. El entrenador Iñaki Martín tiene a su disposición cantidad y calidad de jugadores con galones y éxitos en esta competición y en otras superiores.

Por fuera, por ejemplo, un Vitor Benite que puede recuperar su mejor versión en cualquier momento, o un Mateo Díaz que siempre supone una prueba de nivel para los rivales. El último en llegar, Íker Montero, tratará de cumplir el papel de sustituto del lesionado de larga duración, Javi López, y el tocado Prince Ali. Además, el estadounidense Zhao progresa adecuadamente tras destacar en Segunda FEB y Michael Caicedo busca consolidarse porque el tiempo no espera por nadie.

En la trinchera

Un Caicedo que compartió descenso en Melilla el pasado curso con Iván Cruz, el más destacado de los fuenlabreños con la estadística en la mano. Puntos y rebotes hacen que el madrileño esté entre los más valorados de la competición. De físico sabe también Belemene jugando de fuera hacia dentro, donde se encuentra con un Jorge Bilbao que es todo intensidad y motivación en la trinchera. Más clase tiene un Huskic que llegó al proyecto tras sufrir una grave lesión de rodilla cuando vestía la elástica del Obradoiro y trata de volver a parecerse al pívot cinco estrellas que era antes del percance.

Cuestión de momentos. El Fuenlabrada está lleno de jugadores que han comenzado en su mejor estado de forma, pero el COB sabe que el peligro está muy presente y pueden hacer “click” en cualquier momento. Y con el historial de “salseo” deportivo y no deportivo (la intoxicación cobista la anterior campaña, sin ir más lejos) puede pasar cualquier cosa. En esa tesitura quiere salir victorioso el conjunto ourensano.