Javi Nicolau, jugador del COB: “Hay un equipo para pelear por el play off”

El último partido del COB en el Pazo, ante el Fiwi Mallorca, fue el primero de Javi Nicolau ante su nueva afición. El pívot es uno de los fichajes clave del equipo, pero una pulbalgia lo ha tenido fuera de combate toda la pretemporada y en el inicio de liga. Acudió a Telemiño, al programa “Zona COB”, para analizar su progresión y valorar a un COB al que ve “peleando por los play off” de ascenso a la Liga ACB.

Durante el verano tenía previsto dejar atrás una lesión que arrastraba de la campaña pasada, cuando militaba en el Gipuzkoa, pero no fue así: “Es un poco raro fichar en un sitio y desde el principio llegar tocado de la temporada pasada. Llegué a tener un poco de ansiedad, pero, por fin, estoy entrenando con más normalidad y jugando partidos”. Y detalló la evolución que ha tenido: “Acabo la temporada con molestias, pero pienso que en verano, en tres meses, me dará tiempo a recuperar perfectamente. A mitad de verano, es cuando veo el trabajo que estoy haciendo y que sigo con dolor. Ahí es cuando hablo con el club, porque veo que voy a llegar tocado al inicio de la pretemporada. Desde mitad de verano ya me pongo en contacto con el fisio y con el preparador físico del club y y tenemos un plan para llegar lo mejor posible, pero incluso así he estado dos meses prácticamente sin entrenar con el equipo. Lo de la pubalgia es una lata, la verdad”. Confirma que lo peor ha pasado: “Aún estoy con alguna molestia, pero ya estoy haciendo mucho más, así que también es normal que tenga algo de molestia. Estamos trabajando en el tema de controlar las cargas para no volver a recaer”.

“Estoy al 80 por ciento”

Él mejor que nadie conoce su cuerpo y sus prestaciones: “Creo que estoy a un ochenta y largos de lo que puedo dar. Tenía un poco de miedo de cómo me iba a notar al principio y qué sensaciones tendría, pero la verdad es que me he sentido muy bien desde el principio. Controlando mucho los minutos, porque estoy haciendo mi pretemporada, pero estoy cada vez mucho mejor”.

No pudo ser mejor el estreno en Ourense. Victoria cómoda del equipo y buena aportación individual, con 13 puntos y 14 de valoración: “Empezamos el partido sufriendo en defensa, ellos anotaron bastantes canastas fáciles, bandejas. Creo que el cambio en el partido es cuando nos ponemos a defender y abrimos un parcial. Es una pena el último cuarto, nos relajamos un poco y ellos recortan y la sensación es un poco agridulce por ese final, pero creo que hicimos un partido bastante bueno y que el aspecto en el que tenemos que estar enfocados es en defensa porque en ataque tenemos mucha calidad y hay muchos jugadores que pueden aportar. Conseguir esa rigurosidad en defensa, creo que ahí va a estar la clave para sacar partidos”.

“La pubalgia llegó a darme ansiedad, pero las sensaciones que tengo ahora son muy buenas”, dice el pívot

Buena victoria incluso con bajas y con jugadores, Nicolau incluido, limitados por problemas físicos: “En el baloncesto de hoy en día estar sano es muy complicado porque los esfuerzos son súper dinámicos, súper rápidos. Hemos empezado el año un poco con ese problema, entre ahora Jan (Zídek), Marc (García), yo también he tenido mis cosas… Pero si logramos estar sanos creo que vamos a tener un año bonito, que podemos disfrutar, podemos ilusionarnos. La liga está súper competida y es muy pronto para sacar conclusiones, pero creo que tenemos buen equipo para competir con cualquiera. Si con los de arriba, que van invictos, se nos escapó la victoria por muy poco, contra todos podemos competir y podemos sacar victorias”.

El COB ha dado un claro paso adelante en el nivel de la plantilla y jugadores con la experiencia de Javi Nicolau también lo consideran así: “Creo que no estoy descubriendo nada diciendo que el club ha hecho un equipo para meterse en play off. Tenemos buenos jugadores y el staff también es muy bueno. No podemos sacar conclusiones porque acabamos de empezar. Desde el mes de febrero hasta el final de liga, ahí es donde llega lo verdaderamente importante, pero creo que si conseguimos llegar en buena forma a estos momentos clave de la temporada, habrá obviamente partidos que perdamos, porque la liga es eso, contra cualquiera puedes perder, pero creo que tenemos buen equipo y haremos un buen papel”.

El rival

La próxima parada para el equipo ourensano es un buen test. El COB se mide el sábado, a domicilio, a un rival plagado de estrellas y con problemas en la clasificación: “El Fuenlabrada tiene perfiles de jugadores muy diferentes y algunos en un gran estado de forma. Si te pones a mirar, nombre por nombre, salen jugadores como Iván Cruz, Vitor Benite, Goran Huskic, Mateo Díaz… Sabemos que será un partido muy complicado contra un equipo con mucha calidad”.