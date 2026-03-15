Un buen toque de atención para el COB ante el Tizona

La jornada de basket terminó en fiesta y pasamanos, cuando hasta los minutos finales lo mejor de la tarde había sido la exhibición de breakdance de Mini Ali.

Las defensa final hizo bueno un partido con muchos grises en la segunda mitad y una primera con casi nada aprovechable. Eso, en el COB. Enfrente, un Tizona que confirmó el nivelazo que tiene esta categoría. Los visitantes están peleando por no descender cuando por presupuesto, plantilla y baloncesto hace algunas temporadas estarían muy arriba.

Pero esta Primera FEB es temible. El COB estuvo cerca de enterrar sus opciones de play off por no jugar al máximo hasta el descanso y por mirarse más el ombligo que darse palmadas en la espaldas cuando cometía errores. Por ser intermitente demasiados minutos sabiendo que no tiene calidad de oficio como para resolver jugando regular. Reaccionó a tiempo y salvó el partido. Con un Pazo que dio varios toques de atención y que se volcó para prolongar la ilusión por un play off carísimo.

Quizá esa sea la mejor lectura del partido si el equipo y la afición la aplican correctamente. Comprendiendo que el COB no tiene el “poderío” de otros equipos que ni se acercan a estos objetivos y muchísimo menos que todos los que tiene por encima. Incluso así sigue empeñado en aspirar a unos play off que lo obligará a fallar muy poco en lo que queda de aquí en adelante.

Pero sobre todo pasa porque la plantilla comprenda ese mismo mensaje. Que ha llegado hasta aquí trabajando más duro que otros y no levantando nunca los pies del suelo. Quizá los elogios hayan hechos perder la perspectiva y olvidarse de que por calidad, experiencia y recursos este COB debería ser más de sufrimiento que de ilusión. Se lo ha ganado siendo un equipo unido en todos los partidos y picando piedra en cada entrenamiento.

“Hay que darle la enhorabuena al COB por la temporada que está haciendo, es digna de reconocimiento. No solo por las victorias que lleva si no por cómo juegan como equipo. Me parece un equipo que desde fuera, si no tuviéramos que jugar contra ellos, se disfruta de ver”. Eso decía ayer el técnico del Tizona, Denís Pombar, tras caer en el Pazo y en un discurso que es similar al de la mayoría de técnicos que han venido a Ourense.

Precisamente la gente de la liga, entrenadores y jugadores, son los primeros que alucinan con que este equipo pueda estar tan arriba, pero una vez aquí merece la pena pelear por el premio gordo. Si el equipo se regodea en los piropos tardará poco en bajarse del burro. Si el aviso de ayer no cae en saco roto ya ha demostrado que puede ganarle a cualquiera.