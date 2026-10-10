Día de las Aves Migratorias

Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense celebró ayer el Día Mundial de las Aves Migratorias, una fecha que no debe pasar desa-

percibida para nuestra sociedad. Cada año, millones de aves cruzan cielos y fronteras en uno de los espectáculos naturales más asombrosos del planeta. Sin embargo, este viaje épico se está volviendo cada vez más peligroso debido a la actividad humana. El desarrollo urbanístico descontrolado y la destrucción de ecosistemas están alterando gravemente sus rutas tradicionales. Abejarucos, gorriones comunes, grullas, vencejos o cigueñas blancas son ejemplos de aves migratorias.

Nuestros humedales, bosques y costas, vitales como áreas de descanso y alimentación, sufren una degradación alarmante. A esto se suman amenazas invisibles pero letales, como la contaminación lumínica, los tendidos eléctricos y el cambio climático. Las sequías prolongadas y la alteración de las estaciones confunden a las especies, dificultando su supervivencia. Modificar sus patrones de migración pone en riesgo el delicado equilibrio ecológico global, ya que son polinizadoras cruciales.

Las aves migratorias actúan además como termómetros de la salud ambiental de nuestro planeta. Su declive es un serio aviso de que estamos destruyendo el hogar común que compartimos. Protegerlas no es solo un acto de bondad, sino una necesidad urgente para preservar la biodiversidad. Esto requiere una cooperación internacional real, ya que estos animales no entienden de mapas ni de fronteras políticas. Necesitamos urgentemente políticas locales que respeten y restauren los pasillos ecológicos y sus hábitats críticos.

Es imprescindible que tanto las administraciones como los ciudadanos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad directa. Gestos sencillos, como reducir la luz artificial nocturna o proteger la vegetación local, marcan la diferencia. No podemos permitir que el cielo se apague y que el silencio gane terreno en nuestros campos. Espero que esta jornada nos inspire a actuar antes de que sea demasiado tarde para ellas. Debemos garantizar que las futuras generaciones puedan seguir admirando el vuelo libre de estas viajeras incansables.

El lema elegido para 2026 es “Cada ave cuenta: ¡tus observaciones importan!”, destacando el importante papel de la ciencia ciudadana o comunitaria, para la conservación de las aves migratorias.

Gonzalo Sánchez (Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense)