Galería | El COB arranca la temporada presentando en sociedad a sus equipos

El COB ya ha puesto rostro a una nueva temporada. Los equipos masculino y femenino se presentaron ante los aficionados en pleno corazón de Ourense, en un acto que dejó imágenes de los nuevos jugadores y del protagonismo de la cantera.

La cuenta atrás para volver a ver a los equipos del COB sobre la pista ya ha comenzado. El conjunto ourensano arranca la temporada presentando en sociedad a sus equipos masculino y femenino, ambos con numerosas caras nuevas.

El casco histórico de Ourense se llenó de jugadores de la cantera del conjunto ourensano, que acompañaron a los primeros equipos y les realizaron el tradicional pasillo ante los aplausos de los presentes. Las escaleras de la Plaza de San Martiño sirvieron de escenario para que los equipos posaran ante los fotógrafos y el público reunido.

Antes, en la Plaza Mayor, tuvo lugar un acto promocional junto a uno de los patrocinadores del equipo para esta temporada.

La cuenta atrás ya está en marcha. El COB se prepara para regresar a la competición, al Pazo y a sentir de nuevo el calor de su afición.