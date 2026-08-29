El COB debuta con pinzas ante el Oviedo

El COB afronta en Benavente su primer partido de la pretemporada y lo hace con muchas bajas entre jugadores concentrados con sus selecciones y lesionados, muchas ganas de mostrarse y ante un rival de los llamados a repetir en la zona alta de la clasificación esta temporada, el Oviedo.

“Afrontamos este primer partido de pretemporada con cero expectativas en relación al resultado. Desde el punto de vista táctico no le hemos pedido mucha exigencia al equipo ni le voy a pedir mucha calidad en la ejecución. Son solo dos semanas y hemos trabajado con estos hándicaps de no tener a los dos jugadores de selección (Toms Leimanis y Jan Zídek), de Javi Nicolau aún no estar con nosotros y hay varios jugadores trabajando fuera de posición. Creo que a nivel, sobre todo a nivel de estructuras en campo, estamos bastante lejos de lo que queremos hacer durante la temporada”, avisa el entrenador cobista, Moncho López.

Será el estreno de muchos jugadores nuevos con la camiseta cobista y también para confirmar a los que siguen como piezas importantes en el equipo, pero los fichajes centrarán la lupa de los aficionados. Marc García ha trabajado a menor ritmo al inicio de la semana y también ha condicionado el entrenamiento colectivo del equipo. Xabi Oroz, Eddy Pinedo y Sesan Russell sí han trabajo con normalidad.

López se centrará más en asimilar algunos “básicos” del juego que en el resultado colectivo que pueda tener el equipo: “El trabajo ha sido de mucho volumen físico, mucha carga. Creo que vamos a llegar pues justitos de piernas, es posible que el partido, tanto a nosotros como a Oviedo, se nos haga largo la segunda parte. Pero bueno, de lo que se trata aquí es de cambiar las caras, de contra quién jugamos, jugar contra otras camisetas e iniciar el contacto competitivo. Vamos sobre todo en la búsqueda de esto, que el partido sí después, más que en el partido en sí, nos permita trabajar algunos aspectos a lo mejor más individuales: de cómo elegimos las calles en contraataque, de quién tiene más intención de jugar uno contra uno, qué interpretación hacemos en cuanto a selección de tiro y al poco trabajo táctico que hemos desarrollado”.

Más de lo mismo en un Oviedo que viene de jugar la Final Four la temporada, que mantiene a Javi Rodríguez como pieza fundamental del proyecto y del estilo y que también llega con jugadores ausentes por las ventanas de selecciones. Un rival con físico y calidad para exigir mucho al COB en el primer test.

El júnior Darío Pérez y el alero Sergio Rodríguez, que hará toda la pretemporada, también entrarán en la rotación de un COB que se presenta en sociedad lejos del Pazo con muchas piezas todavía por llegar y todas por acoplar.

Benavente, 12:30 horas.