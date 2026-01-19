El COB comienza la semana de la Copa

El partido de Palencia en la última jornada de liga ha dejado tocado anímicamente a un COB que vio como se le escapa la segunda “machada” consecutiva. Pero ya es historia y el domingo comenzaban los entrenamientos pensando en la Copa España, en el mismo escenario, pero con el Estudiantes como rival en la segunda semifinal del sábado.

“No pasa todas las semanas. No sé cuantas veces el COB tiene la posibilidad de ganar un título. Son pocas las oportunidades que tenemos y como tal lo afrontamos. Nos lo hemos ganado, nos lo meremos y vamos a por ello”, decía Moncho López. Y añadía que “mis jugadores saben lo bueno que es para el club y para ellos mismos. Estar allí ya es un éxito y si además lo ganamos ya sería un exitazo. Si a principio de temporada hacen una encuesta de los equipos que iban a jugar la Final Four seguro que no meterían al COB, pero sí al Estudiantes, al Palencia y al Fuenlabrada. Quizá también al Básquet Coruña o al Obradoiro, pero muchos dirían a estos tres. Somos el equipo que se ha colado en la fiesta y vamos a intentar aprovecharlo”.

Con el “palo” de la forma en la que se produjo, pero el COB llega bien de juego al torneo. Ha demostrado ante dos de los mejores equipos de la liga que es capaz de competirles y ganarles. La Copa también ayudará al COB a seguir trabajando sin el parón que tendrán la mayoría de sus rivales ligueros: “Descansar nunca ayuda, ya hay muchos parones durante la temporada con la “Ventanas” y con una liga impar. Me gustaría estar con el equipo al completo y tener a los 12, pero entrenar y trabajar siempre es bueno”.

La enfermería

En ese aspecto, el técnico recupera al lesionado Martín Iglesias. El pívot ya viajó con el equipo a Palencia, pero no tuvo todavía minutos. Está previsto que entrene con el resto del grupo con normalidad toda la semana y juegue ante el Estudiantes. La única ausencia es la de Carlos Jürgens, que todavía tardará varias semanas en estar disponible tras un fuerte esguince en el tobillo izquierdo. Otro exterior, Martín Fernández, regresó con molestias del último partido, pero no debería tener problemas para llegar bien a la Copa.

El equipo empezó a preparar esa semifinal el domingo por la tarde en el pabellón de A Chaira, en Pereiro de Aguiar, y este lunes regresan al Pazo. Primero una sesión de video y después trabajo táctico: “Hemos tenido que hacer un entrenamiento con ejercicios parando poco y contaminado por la derrota, pero con el paso de los días los jugadores seguro que suben la autoestima y entrenan con más confianza. La derrota de Palencia nos duele, pero lo mejor que nos podía pasar es tener un objetivo tan importante y un partido tan atractivo delante. Lo que nos espera es todo ganar. Si no ganamos la Copa España no podemos dramatizar ni nos perjudicará para la clasificación de la liga y si la ganamos sería un golpe enorme para todos”.