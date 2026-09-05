El COB va a la Copa con solo ocho jugadores

El COB empieza a adquirir la velocidad de crucero que tiene que llevarlo al inicio de liga del día 26. Semanas completas de entrenamiento y partido el fin de semana. Esta tarde afronta las semifinales de la Copa Galicia y lo hace midiéndose al Básquet Coruña, compañero en la Primera FEB la campaña pasada y brillante conjunto de Liga ACB en la actual.

Rival de máxima exigencia de por sí para un COB que además se ha dejado en casa a buena parte de su plantilla. Marc García lo hace por precaución. “Si este partido fuese de campeonato jugaría seguro, pero para nosotros es más importante que esté al cien por cien el lunes para entrenar que jugar un partido de pretemporada”, reconocía Moncho López.

Además, Diogo Seixas se ha resentido de molestias en la rodilla izquierda y “estará una semana sin entrenar con el grupo” para luego valorar si puede reincorporarse. Javi Nicolau está un poco más complicado: “La recuperación va muy bien, mejor incluso de lo que podríamos esperar. Todavía no podemos garantizar que esté listo para empezar la liga, pero cada vez somos más optimistas de que así sea”.

Están fuera tres y llegan dos. Eso es lo más positivo de la semana en el COB. Los internacionales Toms Leimanis y Jan Zídek han entrenado a muy buen nivel toda la semana y debutarán esta tarde, con lo que Moncho López podrá contar con ocho jugadores de la plantilla. Además, volverán a formar parte del equipo el alero Sergio Rodríguez, que realiza la pretemporada completa; y los juveniles Darío Pérez y Fabio Echave.

Enfrente estará un Básquet Coruña en el que también debutarán sus jugadores internacionales: Karlis Silins, George Conditt, Dmytro Skapintsev y Caio Pacheco. Un partido desnivelado ya de antemano y más todavía con un COB muy limitado.

El presidente del COB, Diego Regueira, junto al responsable de Recoletas Salud en Ourense, Santi Cachaldora.