Marc García: “Fichar en el COB fue fácil, es un club muy profesional”

Marc García es, hasta ahora, el último fichaje de un COB que lo presentó oficialmente acompañado por el director deportivo, Sergio Pérez Anagnostou, y el entrenador, Moncho López. “Estoy muy ilusionado y muy contento de estar aquí. Ya he hablado este verano dos o tres veces con Moncho y me dio mucha confianza para confiar en el proyecto. Con muchas ganas de empezar ya a jugar en el Pazo delante de la gente”, empezaba diciendo un jugador llamado a ser referente del equipo cobista.

El alero, con 164 partidos disputados en la Liga ACB, explicaba los motivos de su fichaje en el COB tras varias temporadas destacando en Polonia y en Eslovenia: “Quería volver a España, eso para mí era importante. También hablamos de la manera de jugar, que es una manera de jugar moderna. Estos últimos años que he estado jugando fuera y era un baloncesto diferente, más uno por uno, y echaba un poco de menos este tipo de baloncesto. Además, firmar dos años también me da tranquilidad y estabilidad”. Y añadía: “Al final todas las decisiones se tienen que pensar, poner en una balanza, y esta me pareció una muy buena opción. Con Moncho hablándolo, pues me pareció que era el paso perfecto para mi carrera. Hablé también con Xavi Oroz, hemos coincidido en las selecciones inferiores, y también habló muy bien de aquí de la ciudad, de las preguntas que hice del club, así que fue una decisión fácil”.

Llega como uno de los jugadores llamados a asumir un rol de referente del equipo, pero su discurso es humilde y prudente tras solo tres días en la ciudad y cuatro sesiones de entrenamiento en el Pazo: “Creo que tenemos que ir día a día, trabajando. He entrenado ayer y hoy, ir día a día mejorando, conociendo a mis compañeros, a la familia del COB. Poco a poco. Hay un buen grupo, un club muy profesional, me han dado muchas facilidades, así que estoy muy contento. Moncho es un trabajador, ya lo hemos visto, de ir mucho a detalles. Creo que lo importante aparte de ganar es mejorar individualmente y creo que él pone mucho énfasis en eso”.

Tanto Moncho López como Sergio Pérez dejaron clara la importancia de un fichaje clave para valorar las opciones del equipo esta temporada. “Creo que podemos decir sin herir susceptibilidades que es el primer jugador con el que hablamos. La primera llamada a Marc llega muy temprano, a finales de mayo o inicios de junio. Era un jugador muy deseado por nosotros por todo lo que significa, por su calidad fundamentalmente, y porque sabíamos por su agente que tenía interés en volver a España. Entonces nosotros pensamos ‘pues vamos a probar’. Claro, fue hace unos meses, estaba todo el verano por delante, se iba a mover mucho el mercado, pero hay una cosa que nosotros creíamos: primero, es que teníamos algo interesante que ofrecer, que es la profesionalización del club en este momento, y la motivación y la ambición que tenemos. Y se lo dije a él el primer día, al margen de presupuestos, realmente nuestro club tiene una ambición muy grande que creo que puede ir en sintonía con lo que quiere: regresar a España, hacer un baloncesto bonito, sentirse bien, sentirse importante. Se tomó su tiempo, fue necesaria otra llamada, sabe que hemos intentado (creyendo que ya no lo fichábamos) fichar a otros jugadores, pero en el momento que se reabre la posibilidad de contar con Marc, no lo dudamos”, desvela el entrenador.

El fichaje de Marc García confirma el paso adelante del club y el cambio en el estilo en la configuración de la plantilla respecto a las dos anteriores: “El fichar a jugadores como Marc García, como Xavi Oroz, Javi Nicolau, que están consolidados en la liga, pues creo que efectivamente no tiene tanto riesgo como otros jugadores desconocidos. Este año hemos fichado jugadores que no hay que descubrir, sabemos la calidad que tienen. ¿Qué riesgo tienen? Bueno, primero hacer un equipo que se entiendan, y luego también, aunque creo que aquí no vamos a fallar, que el club y el staff alcancemos las expectativas que ellos tienen”.