El COB a por un domingo de resurrección

No hay vacaciones para el COB. Ni por asomo. La Primera FEB no se detiene una vez que ha encarado su recta final. Los ourensanos visitan al Palmer en Mallorca con la amargura de lo pasado y las ganas de volver a ilusionarse por lo futuro. Porque a los de Moncho López les dolió la derrota en el Pazo ante el Zamora. Por lo que supuso y por como se produjo. Tratarán de firmar su particular resurrección en tierras baleares ante un rival que se está jugando la vida en esa batalla por la permanencia. Objetivos opuestos para alcanzar un mismo objetivo: la victoria.

Tendrá que mejorar mucho el equipo ourensano su última puesta en escena. Si contra el Tizona llegó el aviso, ante el Zamora llegó la estocada. Para ello tendrán que recuperar la defensa que dio triunfos durante la primera parte del curso. Y mantenerla durante más tiempo. La pelea por el rebote siempre va a estar en la ecuación, al igual que la utilización de las piezas, que volverán a ser los 12 jugadores de la plantilla tras una semana de trabajo con algún susto, pero ningún problema serio.

Pero no servirá solo con dar la talla a un lado de la pista. Porque últimamente uno de los males del COB está en la parcela ofensiva. En ocasiones se pudo enmascarar con defensa, trabajo y máximo rendimiento en los otros aspectos del juego, pero ahora se nota. Y mucho. Los ourensanos han bajado su producción, los rivales le han cogido la matrícula, cierran la zona y obligan a lanzar en posiciones lejanas a un equipo que no presume de lanzadores excelsos, más allá de momentos puntuales de combustión. Un atasco que hace que el COB se esté quedando corto. Dándole a la cabeza y a la pizarra, Moncho López tratará de encontrar esas alternativas que vuelvan a dejar sobre el parquet un juego de ataque más fluido y que lleve a mejores porcentajes de acierto.

Mejoría

Para ello, los jugadores tendrán que dar un paso adelante. Especialmente aquellos que llevan más batallas a sus espaldas, que ya las han vivido de bastantes colores. Los jóvenes están respondiendo con sus momentos lógicos de irregularidad, pero los galones de McDonnell, Lisboa o Vrabac, que está obligado a mejorar sus prestaciones, se tienen que notar.

Enfrente espera un rival que pelea en la parte baja de la tabla. El Palmer tiene marcado este partido en color rojo para sacar la cabeza en una guerra sin cuartel por evitar el descenso. Suman seis victorias, las mismas que el Tizona y dos más que el colista Melilla. Si alguien quiere conocer al Palmer, de nada le va a servir el duelo de la primera vuelta disputado en el Pazo. Han hecho un cambio radical, empezando por el entrenador. Lucas Victoriano dijo adiós y su ayudante, Juan Ignacio Díez de Acharán se quedó al mando. Y, en el mercado, no han parado quietos. Han tirado de chequera para agarrarse a la permanencia.

Entre todos, destaca Phil Scrubb. Un pasado en la élite de varios países y un impacto inmediato desde su llegada. Anota y asiste y es el hombre a vigilar. Cerca, el georgiano Duda Sanadze que, haciendo honor a su nombre, no está claro que juegue esta tarde debido a una lesión que pintaba peor a comienzos de semana. El dinámico y experimentado Atencia o la dupla nacional Carralero y Comendador también suman, con Dike, Sá o Izaw-Bolavie alternando caras y cruces en su rendimiento.

A todo eso se tendrá que enfrentar al COB en Son Moix. Un partido de necesidades y presiones. Los ourensanos no quieren sacar todavía la bandera blanca en la lucha por el play off por cuesta arriba que se haya puesto. Los baleares saben que cada triunfo es oro para evitar dejar la categoría. Las muñecas y la cabeza decidirán qué equipo es el que celebra y cuál de ellos es el que complica un poco más su porvenir.