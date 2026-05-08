El COB femenino, a dos pasos de la felicidad

PRIMERA FEB
COB: Punto y final en el Paco Paz
PLAY OFF
Con la tranquilidad que da haber obtenido el sobresaliente, pero la motivación de ir a por la matrícula de honor. Así está el COB femenino sénior, que mañana (Universidade Laboral, 18:00 horas) disputa la ida de la final por el ascenso de Segunda División a Primera. Lo hará ante el Artai de Carballo, primero ante su público y, una semana después, en tierras coruñesas. Dos pasos para una meta que parecía lejana en verano, cuando se anunció su creación por primera vez en los casi 50 años de la entidad cobista.
“É certo que son semanas especiais. Penso que deportivamente fixemos un ano inmellorable porque era o primeiro, tíñamos que crear un grupo con xente nova... Entón, chegar á final é algo que deportivamente deberíase valorar. É un premio estar aquí porque o noso proxecto é de futuro. Xogar esta final, en verán non o contemplaba. Éramos novas na categoría e con xente que xogaba en categoría sénior por primeira vez. A verdade é que os resultados acompañaron, empezamos moi ben e esto son dinámicas. Enlazas tres ou catro resultados positivos seguidos e todo é máis fácil. E iso axudou moito”, afirma Millán Brea, entrenador.
El COB arrancó la campaña bien, pasó por momentos más difíciles, pero certificó su presencia en el play off. En el primer cruce, a un partido, visita al EDO Blanco Amor en un derbi ourensano para recordar, que se decidió a favor de las cobistas tras dos prórrogas. “Foi un partidazo. Pasamos unha montaña rusa de emocións, pero ao final pudimos chegar a esa segunda prórroga e conseguir a victoria. Durante a tempada, as xogadoras demostraron moitas veces que teñen un carácter gañador. Algunas veces íbamos arriba, o rival lle daba a volta e logo remontábamos nós. Afrontamos tódalas situacións posibles de partidos. E as rapazas demostraron que queren gañar con un espíritu competitivo que é maravilloso”, destaca Brea. Despois, tocou o Mareas Vivas pontevedrés, “e rompimos o partido dende o minuto un ante un rival ante o que perdéramos os dous partidos de fase regular”.
El billete para la final estaba sacado y sellado. Al otro lado espera el Artai de Carballo, con tiempo suficiente para analizar los puntos clave de su juego. “Teñen unha moi boa xogadora, Iria Sánchez, que é a sua referente. Gústalles saltar ao 2-1 no medio campo e, a nivel físico, moito contacto. Non sabemos moito máis, ao igual que elas do noso equipo. O complicado deste cruce é que é a dous encontros. Entón non sabemos como imos remar. É o que me preocupa. Nós imos saír como no último partido, queremos gañar e facelo dos máximos puntos posibles, pero igual chega un momento no que temos que buscar dos menos puntos posibles. O primeiro partido é difícil de plantexar. Os detalles van marcar. Temos en mente non dar segundas opcións e meter os tiros libres, que é un dos nosos grandes problemas. É un mal de clube, parece, que lle pasa igual ao equipo masculino. Temos partidos por debaixo do 50 % e iso é algo que non podemos permitir”.
Ganen o pierdan la eliminatoria, nadie les quitará su papel en el fomento del baloncesto femenino en una provincia que lo tiene en el ADN. Como llevan haciendo tiempo otros clubes, en esta y otra categoría. La unión hace la fuerza. “É bo que se fale do COB e é moi bo que se fale en feminino. O outro día contra o Blanco Amor, que baloncesto feminino tamén son tódolos clubes, houbo 300 persoas nas bancadas. Se queremos, pode haber moito ambiente e pode acudir moita xente. Se nós e o resto de clubes podemos dar ese impulso, maravilloso”.
Un impulso que espera Millán Brea mañana. Las gradas jugarán un papel fundamental y pide a los y las cobistas que vayan a dar su apoyo. “Claro que fago ese chamamento á xente. Que veñan a animar, a pasar unha boa tarde de baloncesto feminino. Hoxe, no Pazo cos chicos, que non se estresen moito tampouco e que reserven a voz”, bromea el técnico.
Tienen cerca cerrar con un broche de oro una temporada de estreno de mucho mérito, tanto dentro como fuera de la pista.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRIMERA FEB
COB: Punto y final en el Paco Paz
ÚLTIMA JORNADA
Un final de traca para la liga del COB
Lo último
MÁS DE 150.000 UEROS
El Concello de Ourense afronta otro pago por tener el bus en precario