El COB tiene un fortín en el Pazo

El objetivo de la permanencia está en el bolsillo y las opciones de play off están intactas. El COB ha superado las lesiones, las dudas, la fase de derrotas y el “run run” de los fichajes. Y ahí sigue. Cambiado de opinión a los críticos por convicción y silenciando a los troles por devoción. La irregularidad fuera de casa, lógica y compartida con cualquier compañero de la zona baja de la tabla en presupuesto, la equilibra con una fiabilidad en el Pazo solo comparable o mejorada por los más “ricos” y ambiciosos.

Los vaticinios de una campaña de sufrimiento o una segunda vuelta sin alicientes van camino del cajón con llave. Los aficionados cobistas de bufanda y sentimiento siguen enganchados a tope con un equipo que los pone en pie en el Pazo en cada partido y que les ha demostrado que quiere regalarles el play off, pase lo pase. Irán de la mano a por el objetivo, seguro. Quedan siete partidos más en Ourense. Con eso es suficiente o al menos por ahí tiene que pasar la mayor parte del recorrido para llegar a la meta. Será complicado, pero este equipo y esta afición vuelven a creer que es posible. El sábado, partido clave.