El COB gana e ilusiona en el Paco Paz (87-74)

La quinta victoria, tercera consecutiva, de un COB que comienza a tomar la forma y los trazos del estilo de Moncho López. Por fin con todos los jugadores de la plantilla, si bien con apreciables diferencias de ritmo e inspiración entre los sanos desde el comienzo de liga y quienes todavía acusan lesión.

Victoria contra un teórico rival directo, un Caja 87 Sevilla que se presentó en el Pazo Paco Paz con dos viejos conocidos, los siempre pasionales, Unai Mendikote y Aanen Moody. Ambos recibidos con mucho cariño por el público.

Un público que no olvida, pero disfruta el presente. El de un equipo cobista en racha ascendente en rendimiento y resultados. Donde todos aportan y algunos incluso derrochan generosidad en el juego.

No fue así al comienzo. La defensa local comenzó dormida, sin intensidad ni concentración, recayendo en el error de encajar puntos por no regresar a casa a tiempo. Moody lo aprovechó en la primera posesión. Después demostró al Pazo que su rapidez en recibir, cargar y disparar permanece intacta.

Llevaba el escolta del Sevilla ocho puntos, demasiados para el marcador. A 4:36 para el final del primer cuarto se declaró en huelga general. El marcador real era 14-15, pero el luminoso otorgaba puntos a un Darío Pérez en el banquillo, faltas personales al mismísimo Moncho López y la ventaja al COB. Los contadores de posesión actuaron de piquetes ya durante el calentamiento. Un problema técnico que provocó 12 minutos de parón, casi un descanso de partido.

Los operarios del recinto lograron reactivar todos los elementos y se reanudó el juego. ¿Fue el más perjudicado un Sevilla en racha? No lo pareció. Cecilia y Arroyo añadieron dos triples para un excelente 5 de 7 en el cuarto. Un 14-21 en el minuto 7 que no fue más porque los árbitros anularon otro de Vilá en el límite de la posesión.

La reacción del COB sólo podía llegar con defensa y juego colectivo. Todo mejoró en el segundo cuarto. En tres minutos (del 14 al 17) el equipo de Moncho López endosó un parcial de 14-2 para acercarse -triple de Marc García- empatar -triple más contragolpe del recuperado Zidek- y poner tierra de por medio -bombas de Martín Fernández, tiros libres de Seixas y triple de McDonnell- contra un Sevilla siempre luchador y respondón (39-32, minuto 17).

El remate transcurrió en el tercer cuarto. Aquí sí brilló el equipo de demolición cobista. Agresivo en defensa y presto a mandar a Bolavie a la línea de tiros libres. En ataque, Martín Fernández tomó el mando, Zidek le acompañó y Leimanis ofreció dos breves, pero intensas fragancias de su perfume técnico. La diferencia se incrementó a 53-41 en el minuto 25, pese a los cañonazos de Moody y a la zona dispuesta por el Sevilla.

El equipo de Juani Díez nunca abandonó el campo de batalla. Obligó a que el COB refinase su defensa, a que Sesan Russell sacase lo mejor de su repertorio y apostó por jugarse la victoria obligando a tirar a Xabi Oroz.

Sobre el papel, una buena decisión. Oroz es el mejor fontanero, electricista, carpintero, deshollinador y cocinero del equipo de Moncho López. Un "manitas" al que, por ponerle un único defecto, podría achacársele un bajo acierto exterior. Hasta este partido, un 3 de 20 en triples (15 % de acierto).

Pues he aquí que Oroz. No Martín Fernández. Tampoco Marc García. Xabi Oroz respondió con cinco triples, dos de ellos para finiquitar cuarto, hundiendo cualquier remontada. Seixas e Iglesias se unieron a una fiesta con cénit en el 69-51 del minuto 31.

Lo intentó de nuevo el Sevilla, a base de triples. Pero Martín Fernández, Zidek y -otra vez- Oroz aportaron los puntos de la tranquilidad y de la victoria. Con una ventaja, quizá clave a final de temporada entre dos buenos equipos con aparente margen de mejora.

Optimismo en el Pazo, previo a una semana con jornada de Copa y prueba de envergadura en Madrid, contra el Estudiantes.