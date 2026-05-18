El COB empieza pronto y bien: Jan Zidek es el primer fichaje

La Primera FEB está todavía disputando los play off y el COB trabajando ya en la próxima temporada. Este lunes comenzaron a entrenar en la postemporada los jugadores con contrato y el club anunció su primer fichaje, el checo Jan Zidek.

El club se movió pronto en el mercado para cerrar la llegada de uno de los jugadores que más han llamado la atención en la liga esta temporada. El pívot checo debutó con el Tizona y terminó siendo una de las piezas clave para lograr la permanencia.

El checo Zidek entra a canasta ante el Obradoiro. | Jairo Manzano

Con 26 años y 2,06 es internacional absoluto y ha promediado 10 puntos en su campaña de debut, pero con una espectacular progresión. En el momento clave de la liga, en las últimas 8 jornadas, Zidek se ha disparado hasta los 17 puntos de media.

Zidek puede jugar en cualquiera de las dos posiciones interiores, tiene un muy buen porcentaje en el tiro libre y destaca por su buena lectura de juego, pero sin duda su mejor virtud es su extraordinario tiro exterior. El ya nuevo jugador del COB ha sido el segundo mejor jugador de toda la liga en el tiro de tres puntos, con un 45% de acierto, solo superado por Jacob Round, pero con Zidek haciendo casi el doble de lanzamientos.